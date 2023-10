Kari Lake annonce la candidature du Sénat de l’Arizona, injectant MAGA dans des courses houleuses

L’ancienne candidate au poste de gouverneur et présentatrice de télévision Kari Lake a annoncé mardi soir sa candidature au Sénat américain, devenant immédiatement l’une des favorites pour l’investiture républicaine dans ce qui pourrait prendre la forme d’une course historique à trois.

Si elle remporte l’investiture, Lake affrontera probablement le député Ruben Gallego, favori pour l’investiture démocrate. Ces deux-là pourraient alors se retrouver en compétition avec la sénatrice indépendante Kyrsten Sinema, qui n’a pas précisé si elle se présenterait mais qui dispose d’un important trésor de guerre pour sa campagne.

L’Arizona constitue un État clé, avec un électorat composé d’environ 35 pour cent d’indépendants, 35 pour cent de républicains et 30 pour cent de démocrates. Après le renversement par Sinema d’un siège républicain en 2018 et le rejet par l’État de l’ancien président Donald Trump en 2020, puis de Lake en 2022, le centrisme est devenu un point central des élections en Arizona.

« Je suis vraiment fatiguée de voir nos politiciens se retirer de chaque bataille importante. Ce sont des lâches. C’est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans le pétrin dans lequel nous nous trouvons actuellement parce qu’ils ont abandonné beaucoup trop de collines », a déclaré Lake lors de son annonce. se rallier. « Je ne vais pas battre en retraite. Je vais me tenir au sommet de cette colline avec chacun d’entre vous, et je sais que vous êtes à mes côtés alors que j’annonce officiellement ma candidature au Sénat des États-Unis. »

Kari Lake, républicain de l’Arizona, s’exprime au Scottsdale Resort du McCormick Ranch le 8 novembre 2022, à Scottsdale, en Arizona. Lake a annoncé sa candidature au Sénat américain, déclenchant une course houleuse où MAGA et le centrisme vont probablement s’affronter.

Photo de Justin Sullivan/Getty Images



Avec l’entrée dans la course de Lake, un fervent de MAGA et un fervent partisan de Trump, l’influence de l’ancien président sur le Parti républicain pèsera probablement lourd sur l’Arizona et ses législateurs républicains qui représentent les districts portés par le président Joe Biden en 2020.

Le Cook Political Report classe deux républicains de l’Arizona, qui ont tous deux remporté des districts portés par Biden, parmi les 16 législateurs républicains les plus vulnérables du pays.

Le membre du Congrès David Schweikert, qui représente le 1er district du Congrès de l’Arizona au nord-est de Phoenix, occupe un siège que Cook évalue comme républicain +2 (le plus conservateur, le 4e district de l’Alabama, obtient un score républicain +33). Le membre du Congrès Juan Ciscomani représente l’autre district ciblé, le 6e de l’Arizona, à l’est de Tucson, qui obtient un score républicain de +3.

« Ne vous y trompez pas : les soi-disant modérés sont d’accord avec les positions extrêmes de Kari Lake sur la théorie du complot électoral de 2020 et sur l’interdiction de l’avortement dans tout le pays », a déclaré Justin Chermol, porte-parole du Comité de campagne du Congrès démocrate. Semaine d’actualités. « Avec Lake désormais dans la course, mettant ces positions dangereuses au premier plan, Juan Ciscomani et David Schweikert ne pourront pas cacher leurs propres records extrêmes aux Arizoniens. »

L’opposante de Lake en 2022, la gouverneure démocrate Katie Hobbs, a surclassé l’ancienne présentatrice de nouvelles dans les zones peuplées des districts de Ciscomani et Schweikert. Après avoir perdu les élections, Lake a fait écho aux affirmations sans fondement de l’ancien président concernant une élection volée et a intenté une action en justice sans succès pour faire annuler les résultats.

Bien que le site Web de sa campagne indique qu’elle ne soutient pas une interdiction fédérale de l’avortement, Lake a déjà exprimé son soutien à l’interdiction de l’avortement après la présence d’un battement de coeur fœtal. Le site Internet de Ciscomani expose son opposition à l’avortement, sauf en cas de viol, d’inceste et lorsque la vie de la mère est en péril. Le site Internet de Schweikert n’aborde pas la question, mais il s’est prononcé favorablement au renversement Roe contre Wade et a exprimé d’autres sentiments anti-avortement.

Schweikert a voté contre la certification des résultats des élections de 2020 alors que Le Washington Post a identifié Ciscomani en 2022 comme le seul candidat du GOP en Arizona qui n’était pas un négationniste des élections. Semaine d’actualités a contacté les deux campagnes pour commentaires mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

Samara Klar, professeur à l’École de gouvernement et de politique publique de l’Université d’Arizona, a déclaré que la présence de Lake dans la course pourrait nuire à des candidats comme ces deux hommes qui auront probablement besoin du soutien des modérés pour remporter leurs élections. Klar a déclaré que Lake pourrait attirer davantage l’attention nationale sur l’Arizona et créer une pression supplémentaire sur les républicains pour qu’ils se différencient de Trump et de la marque MAGA.

« Avoir le nom de Kari Lake sur le bulletin de vote n’est pas quelque chose qu’ils auraient voulu, j’en suis sûr », a déclaré Klar. Semaine d’actualités. « Les électeurs de l’Arizona ont tendance à être plutôt modérés, tant démocrates que républicains, et ils considèrent tous les deux les politiciens nationaux comme trop idéologiquement extrêmes. Donc, pour gagner en Arizona, la meilleure stratégie, et ce n’est pas nouveau, pendant longtemps en Arizona, c’est en quelque sorte vous présenter comme un candidat non partisan et post-partisan. »