Kari Lake, alliée de Trump, se présente au Sénat en Arizona

La républicaine Kari Lake, qui a perdu la course au poste de gouverneur de l’Arizona l’année dernière face à la démocrate Katie Hobbs, a déposé lundi les papiers pour se présenter au Sénat.

Le siège est occupé par Kyrsten Sinema, une démocrate devenue indépendante qui n’a pas encore dit si elle se présenterait aux élections.

Mardi, elle a publié une publication sur les réseaux sociaux taquiner un peu l’annonce arrive dans une semaine.

Lake, 53 ans, ancienne présentatrice de télévision, a perdu l’année dernière la course au poste de gouverneur par 17 117 voix après avoir mené une campagne dans le moule de celle de l’ancien président Donald Trump – pleine de théories du complot électoral et d’affirmations hyperboliques sur une « invasion » d’immigrés qui volait aux Américains emplois.

Elle a passé près d’un an à contester sa perte devant les tribunaux et à collecter des fonds suite à des allégations électorales truquées. Elle a affirmé à plusieurs reprises et à tort pendant des mois qu’elle serait bientôt nommée gouverneur.

En mai, un juge de l’État a rejeté sa dernière tentative visant à annuler les résultats de l’élection, jugeant qu’il n’y avait aucune preuve d’inconduite dans le processus de vérification des signatures du comté de Maricopa et que l’inconduite présumée n’avait de toute façon pas affecté le résultat de l’élection. . Lake a fait appel de la décision en septembre.

En juillet, certains de ses avocats ont été sanctionnés de 122 200 $ pour avoir intenté ce qu’un tribunal fédéral a qualifié de poursuite électorale « frivole ».

Et fin septembre, Lake s’est adressée au tribunal pour son troisième procès électoral, au cours duquel elle cherche à accéder aux signatures des enveloppes de vote dans le comté de Maricopa. Lake a fait valoir que le comté n’avait pas correctement vérifié les signatures des électeurs sur les enveloppes de vote par rapport aux signatures enregistrées dans les dossiers, ignorant les votes frauduleux qui, selon elle, lui ont coûté l’élection.

Pourtant, sur les réseaux sociaux ces derniers mois, la rhétorique de Lake a inclus des discussions sur la sécurité des frontières et l’avortement, ainsi que des critiques à l’égard de Sinema et du président Joe Biden.

« Il n’y a tout simplement pas de temps à perdre au cours de l’année à venir », a-t-elle déclaré sur X, anciennement Twitter., partageant un post flatteur à son sujet. « Il faudra que tout le monde soit sur le pont pour sauver notre République. »

Lake affrontera le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb, lors de la primaire du GOP.

Le représentant Ruben Gallego, démocrate d’Arizona, se présente également à gauche pour le siège de Sinema, avec un programme progressiste.

Bien que Sinema n’ait pas encore annoncé ses projets de réélection, son équipe politique a élaboré en privé une stratégie de campagne et fait appel à des donateurs, selon un document obtenu exclusivement par NBC News.

L’Arizona devrait être un État clé du champ de bataille lors des élections générales. Biden l’a remporté de justesse en 2020, une victoire qui a été contestée par Trump, qui se présente à nouveau à l’investiture présidentielle du GOP.