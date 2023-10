Kari Lake, allié de Trump et négationniste des élections, annonce sa candidature au Sénat en Arizona

Kari Lake, la candidate républicaine qui a perdu la course au poste de gouverneur de l’Arizona mais n’a jamais reconnu sa défaite, a annoncé mardi sa candidature au Sénat américain dans cet État de l’Ouest.

Ancienne présentatrice de journal télévisé, Lake a fait son entrée en politique en faisant de fausses déclarations répétées sur les élections. Elle s’est alignée étroitement sur l’ancien président Donald Trump et a été présentée comme candidate potentielle à la vice-présidence de Trump, qui une fois loué le lac pour sa capacité à évoquer constamment la fraude électorale.

Lake a porté ses refus d’élection devant les tribunaux, jusqu’à présent sans succès, dans sa tentative de prétendre qu’elle est la gouverneure légitime de l’Arizona. Son équipe juridique a été frappée par sanctions judiciaires dans deux cas différents.

Lake a annoncé sa course à Scottsdale mardi, une semaine après remplir des documents pour une candidature au Sénat.

« Je ne vais pas reculer. Je vais me tenir au sommet de cette colline avec chacun d’entre vous, et je sais que vous êtes à mes côtés alors que j’annonce officiellement ma candidature au Sénat américain », a déclaré Lake à une foule de partisans, selon CNN.

La candidature de Lake au Sénat intervient après que les républicains ont perdu des courses majeures dans l’État swing en 2022. Le sénateur démocrate Mark Kelly a battu l’homme d’affaires républicain Blake Masters. Lake a perdu la course au poste de gouverneur par environ 17 000 voix, et les républicains ont également perdu les élections au poste de secrétaire d’État et de procureur général. Lake n’a pas réussi à convaincre les électeurs indépendants, qui représentent environ un tiers de l’électorat de l’Arizona, et s’est aliéné les républicains traditionnels.

La course au Sénat de l’État sera l’une des plus compétitives du pays – et l’une des plus coûteuses. Sa dynamique pourrait être particulièrement difficile si la sénatrice en exercice Kyrsten Sinema, autrefois démocrate et désormais indépendante, décidait de se présenter aux élections.

Le républicain Mark Lamb, shérif du comté de Pinal, en Arizona, est déjà entré dans la course au Sénat. Du côté démocrate, le représentant Ruben Gallego est présent. Sinema n’a pas encore annoncé sa candidature à la réélection, mais son équipe a travaillé en privé sur une stratégie de campagne pour tracer une candidature indépendante sans le soutien d’un parti.

Les pitreries de Lake pendant la campagne électorale – une caméra perpétuelle qui la suit lors de ses confrontations avec des politiciens ou des journalistes – ont déjà commencé pour sa candidature au Sénat. Elle a approché Gallego à l’aéroport de Phoenix la semaine dernière, lui lançant des questions et des critiques sur la frontière américano-mexicaine. Elle a déclaré au membre du Congrès que la course au Sénat serait un « renversement et une traînée de poudre ».