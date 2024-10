Kari Howe et Scott Winger en compétition pour le siège du district 3 du comté de Beltrami

20 octobre — BEMIDJI — Le district 3 aura un nouveau commissaire après les élections générales de novembre prochain, car Richard Anderson, l’actuel commissaire du district, n’a pas déposé sa candidature à la réélection.

Les nouveaux arrivants Kari Howe et Scott Winger sont sur le bulletin de vote en tant que deux candidats du district 3 au conseil d’administration du comté de Beltrami.

Kari Howe, 66 ans, a pris sa retraite il y a quatre ans après avoir travaillé pendant plus de 20 ans pour le ministère de l’Emploi et du Développement économique du Minnesota. Elle a occupé de nombreux postes à ce poste, avec pour objectif principal d’aider les entreprises et l’industrie à croître et à se développer.

Howe et son mari étaient également propriétaires d’une petite entreprise et dirigeaient Dunn Brothers Coffee pendant 18 ans. Ils vivaient dans le canton de Bemidji depuis 1995 et dans le comté de Beltrami depuis 1978.

Elle souhaite désormais reprendre son rôle de fonctionnaire, cette fois pour le comté de Beltrami.

« Je pense que certains des plus grands besoins (du comté) incluent la santé mentale, la sécurité publique et la sécurité routière », a déclaré Howe. « Le comté s’efforce de résoudre ces problèmes et j’aimerais faire ma part pour participer à des solutions créatives. »

Howe soutient des programmes locaux solides – y compris des programmes spécifiquement liés à la santé mentale – comme clé pour améliorer la sécurité publique.

« Je soutiens également tout programme axé sur le défi de la récidive et aidant les gens à réintégrer la communauté après leur détention en tant que citoyens prospères qui contribuent de manière positive à nos quartiers », a déclaré Howe.

En grande partie à cause des terres imposables limitées du comté de Beltrami, Howe estime que les préoccupations budgétaires sont également une priorité absolue.

« Il est important pour moi, si je suis élu, de travailler à gérer l’équilibre des impôts et des dépenses afin de répondre aux besoins des résidents du comté », a déclaré Howe. « Mon mari et moi avons également été propriétaires d’une petite entreprise pendant 18 ans. Je comprends donc ce qu’il faut pour avoir un budget et je m’efforce de le respecter, tout en comprenant qu’il faut s’attendre à l’inattendu. »

Scott Winger est né et a grandi dans la région de Bemidji, est diplômé du lycée de Bemidji et a travaillé dans divers domaines professionnels au cours de ses 62 années, dont plus de 21 ans pour le bureau du shérif du comté de Beltrami.

Il a travaillé comme mécanicien et est actuellement chef de secteur pour une entreprise de transport médical non urgent. Il est également instructeur pour les services de transport spécialisés du Minnesota et propriétaire/PDG de Professional Hypnosis Services LLC.

Winger s’était déjà présenté contre Richard Anderson au poste de commissaire du comté de Beltrami il y a 13 ans. Bien qu’il ait perdu cette course, Winger dit qu’il a toujours pensé à briguer ce poste à nouveau et que la récente retraite d’Anderson l’a inspiré à tenter sa chance à nouveau.

« Je me suis toujours soucié du comté de Beltrami et j’ai fait ce que je pouvais pour en faire un meilleur endroit en faisant du bénévolat pour de nombreuses activités pour les jeunes, ainsi qu’en travaillant au sein du bureau du shérif du comté de Beltrami », a déclaré Winger.

Winger estime que les impôts, la sécurité publique et les routes sont tous des problèmes majeurs auxquels le comté est confronté.

Il estime qu’il est possible de réduire l’augmentation des impôts en réduisant les dépenses, en recherchant davantage d’aide de l’État et du gouvernement fédéral et en travaillant au développement de l’industrie, ce qui « peut nécessiter des incitations pour que les entreprises s’installent dans notre région ».

Winger souhaite améliorer la sécurité publique en soutenant les forces de l’ordre et les services d’incendie de tout le comté, en encourageant spécifiquement les organisations bénévoles à fournir de l’aide.

Pour améliorer les infrastructures du comté, Winger propose de faire pression pour obtenir un financement et une aide accrus.

« Je pense qu’une trop grande partie de notre argent va aux routes de la région métropolitaine et nous devons nous battre dur pour que cet argent vienne dans notre communauté pour notre sécurité publique et notre tourisme », a déclaré Winger.