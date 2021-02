Les Eshays portent des baskets Nike TN avec des polos, des doudounes, des pantalons de survêtement ou des shorts bouffants et des casquettes de baseball.

Les marques préférées incluent Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Lacoste, associées à Nautica, Adidas, Under Armour et Ellesse.

Certains eshays brouillent les mots et mettent «ay» à la fin dans une forme de latin porcin. «Eetswa» signifie «sucré» et «froid» devient «illchay».

Les eshays purs et durs se livrent à des agressions, des vols et des comportements menaçants contre d’autres jeunes, mais beaucoup semblent errer dans les rues sans but.