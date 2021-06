‘Karen’ voit la plus faible baisse de popularité parmi les prénoms de bébé depuis 1927, ‘Chad’ prend aussi un coup

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Eh bien, beaucoup, si le nom est Karen. Alors que les noms de bébé ne montrent généralement pas de mouvement dramatique dans leur popularité, les dernières données de la Social Security Administration aux États-Unis présentent un cas particulier. Selon un Rapport du HuffPost, le nom de bébé Karen a connu une forte baisse de sa popularité en 2020.

‘Karen’ a perdu 171 places sur la liste des noms de nouveau-nés les plus courants pour les filles en Amérique. De son classement précédent de 660 en 2019, le nom est maintenant tombé à 831, le plus bas depuis l’année 1927. Cette tendance à la baisse de sa popularité survient après l’histoire très médiatisée de «Central Park Karen». La femme est devenue virale pour avoir appelé la police sur un homme noir dans Central Park à New York en mai 2020. Alors que Karen n’était pas le nom original des femmes vues dans la vidéo virale, le nom a depuis été utilisé comme terme pour les personnes – en particulier les femmes blanches – qui ont droit, exigent ou dépendent de leur privilège blanc.

L’année dernière, seuls 325 nouveau-nés ont été nommés Karen, alors qu’au sommet de sa popularité en 1965, il y avait près de 33 000 nouveau-nés Karen.

Fait intéressant, la baisse de la popularité de Karen a coïncidé avec la baisse de popularité du prénom de garçon Chad, qui est souvent considéré comme l’équivalent masculin de ce nom.

Pendant ce temps, la première position de ce classement des noms est restée inchangée après que «Liam» a été déclaré numéro un pour la cinquième année consécutive. De plus, Olivia a été classée comme le nom de fille le plus populaire pour la deuxième année consécutive.

Selon Poste de New York, le nom de Kobe a connu une augmentation de 175% de sa popularité après la mort de la star de la NBA dans un accident d’hélicoptère l’année dernière. Le nom « Kamala » est également devenu populaire de 104% après que le vice-président américain Kamala Harris a été élu l’année dernière en novembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici