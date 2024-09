Karen Rose est une mauvaise perdante. Mais le conseil scolaire de Sarasota est déjà gagnant de sa défaite.

En 1962, alors que je n’étais qu’une petite fille grandissant dans le Michigan, mon père s’est présenté au poste de vérificateur général de l’État sur une liste du Parti républicain qui présentait George Romney (le père de Mitt) comme gouverneur.

Mon père n’avait jamais auparavant exprimé son intérêt à s’impliquer en politique – lorsque Romney lui a demandé s’il était républicain ou démocrate, il a répondu « Je suis expert-comptable ! » – mais il n’était rien d’autre qu’un compétiteur acharné.

Que ce soit sur les pistes de ski, au tir au pigeon d’argile ou en train de balancer un maillet sur un poney de polo, mon père avait une volonté irrésistible de sortir victorieux. Et malheur à quiconque se mettrait en travers de son chemin.

Mais, contrairement à Romney, mon père n’a pas réussi à remporter cette première et dernière campagne électorale. Je me souviens que ma mère nous avait fait part du résultat le lendemain matin et qu’elle s’inquiétait de la façon dont papa allait gérer la défaite. À ma grande surprise, il est venu prendre son petit déjeuner en riant du télégramme qu’il avait prévu d’envoyer à son adversaire, Billie S. Farnum, un homme qui, contrairement à mon père qui était devenu chauve prématurément, avait une épaisse tête qui lui descendait presque jusqu’aux sourcils :

La chroniqueuse Carrie Seidman (deuxième à partir de la droite) avec sa mère et ses sœurs le soir des élections de 1962, lorsque son père se présentait au poste de vérificateur général de l’État du Michigan. (Photo fournie par Tom Seidman)

« Félicitations pour ta victoire », a écrit mon père. « S’il te plaît, envoie-moi le nom de ta lotion capillaire. »

Puis, sans un regard en arrière, il est retourné faire ses impôts dans le cabinet comptable que son père avait fondé, un travail pour lequel il n’avait aucune passion particulière mais un engagement à honorer. S’il ressentait le besoin d’une libération conditionnelle en représailles, mon père le trouverait en anéantissant ses enfants sur le court de tennis.

Ce souvenir m’est revenu à l’esprit la semaine dernière lorsque – pour la deuxième fois depuis qu’elle a été démise de ses fonctions par Liz Barker lors des élections primaires du 20 août – la présidente du conseil scolaire du comté de Sarasota, Karen Rose, n’était pas sur l’estrade lors de la réunion bimensuelle habituelle. Rose avait déjà été absente de la réunion qui avait eu lieu le lendemain des primaires, ainsi que d’un atelier du conseil – à chaque fois sans excuse ni explication offerte au public ou à ses collègues.

Karen Rose, présidente du conseil scolaire du comté de Sarasota.

Lors de la réunion de mardi, présidée par Tim Enos, l’absence de Mme Rose n’a une fois de plus pas été mentionnée ni expliquée – du moins jusqu’à la 38e minute, lorsque Tim Enos a déclaré avoir été « informé que Mme Rose nous rejoindrait par téléphone ». Par la suite, Mme Rose, de vive voix seulement, a voté « oui » sur deux points pro forma de l’ordre du jour – un troisième qu’elle a manqué lorsque sa connexion téléphonique semblait avoir été perdue – sans autre commentaire.

Certes, un système qui impose aux perdants de rester au pouvoir jusqu’à la fin des élections générales en novembre – même lorsque les primaires ont décidé du résultat final – est loin d’être idéal et plutôt désuet. (Je pourrais dire la même chose des investitures présidentielles reportées à janvier, une pratique qui remonte à l’époque révolutionnaire, où ce report était considéré comme nécessaire pour faire entrer le nouveau régime au Capitole.)

La présidente du conseil scolaire du comté de Sarasota, Karen Rose, qui a perdu les récentes élections face à Liz Barker, n’a pas assisté à la réunion en personne mardi soir, le 3 septembre 2024, mais s’est connectée par téléphone à la place.

Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des règles, Rose a l’obligation professionnelle de terminer son mandat du mieux qu’elle le peut. Soit Rose doit fournir une excuse légitime pour sa disparition – et s’il y en a une, j’aimerais quand même l’entendre – soit elle doit démissionner de son poste.

Ou peut-être Rose pourrait-elle recevoir une leçon de résilience de la part de sa collègue Bridget Ziegler, qui continue d’assister aux réunions et d’afficher un sourire pincé depuis son siège sur l’estrade, malgré les demandes constantes du public de démissionner en raison d’exploits sexuels hypocrites avec son mari. (Pour ceux qui interprètent cela comme un éloge de Ziegler, c’est du sarcasme, les amis.)

Personne n’aime le rejet.

Il ne fait aucun doute que Rose, qui disposait d’un coffre au trésor de campagne bien garni et du soutien du gouverneur Ron DeSantis et d’un certain nombre d’autres pontes du Parti républicain de Floride, était sincèrement chagriné d’être perdant lors des élections.

Mais quelle que soit la déception de Rose et le malaise qu’elle peut ressentir à l’idée de devoir montrer son visage en public, cela ne justifie pas qu’elle renonce à ses devoirs. Le refus de Rose de tendre la main à son adversaire avec grâce – et même avec bonhomie – comme mon père l’a fait autrefois, combiné à son refus tout au long de la campagne de participer régulièrement à des forums publics ou à des interviews, souligne simplement la conclusion selon laquelle les électeurs ont fait le bon choix en la destituant.

Il y a peut-être un côté positif à tout cela, cependant. La disparition de Rose semble avoir apporté un certain nombre d’améliorations notables dans le climat des réunions du conseil d’administration et dans le déroulement des affaires du conseil. En fait, il ne serait pas exagéré d’imaginer que ses collègues du conseil d’administration aient accueilli favorablement son absence.

Carrie Seidman

La galerie de la salle du conseil – et par conséquent la quantité de commentaires publics – a été considérablement réduite, élaguée par la défection du groupe conservateur Moms for Liberty qui a contribué à l’arrivée de la liste Ziegler, Enos et Robyn Marinelli en 2022, ainsi que par l’atténuation conséquente de leurs adversaires.

Enos a présidé la réunion sans faire de théâtre, gérant fermement mais équitablement deux perturbations mineures. Il y a eu peu d’intervenants pendant les commentaires publics et même les critiques les plus acharnés – comme Barbara Vaughn, qui contribue invariablement à une prière ou à un passage des Écritures mais qui a cette fois-ci laissé passer l’occasion de prendre la parole en chaire – sont restés remarquablement silencieux.

Et malgré la compulsion de Marinelli à délivrer une dernière réprimande de maîtresse d’école avertissant le public que le manque de respect serait traité de la même manière, on avait vraiment l’impression que quelque chose avait changé.

Le pendule des querelles partisanes et politiques qui caractérisent les réunions du conseil scolaire du comté de Sarasota depuis près de deux ans semble avoir atteint son apogée. L’ambiance générale de la réunion était pacifique et paisible – même, comme le promettaient les objectifs de campagne de Barker, un peu ennuyeuse.

Le meilleur dans tout ça, c’est que tout a été terminé en un peu plus d’une heure.

Pensez simplement au temps supplémentaire que les membres de notre conseil d’administration devront consacrer pour s’assurer que chaque élève du district s’épanouit.

