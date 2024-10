Karen Read cherche à retarder son procès pour mort injustifiée jusqu’à ce que son procès pour meurtre et autres accusations soit terminé

BOSTON– Karen Read cherche à retarder un poursuite pour mort injustifiée déposée par la famille de son petit ami policier de Boston jusqu’à la fin de son procès pénal en lien avec sa mort.

La plainte déposée le mois dernier impute la mort de John O’Keefe à Read, ainsi qu’à ce qu’elle décrit comme une négligence de la part des bars qui ont continué à lui servir des boissons malgré les signes indiquant qu’elle était ivre. Il indique que le premier bar lui a servi sept boissons alcoolisées en 90 minutes environ dans la nuit du 28 janvier 2022, et que Read a transporté le dernier verre dans le deuxième bar, où on lui a servi un shot et un mélange de boissons alcoolisées en une heure.

Les avocats de Read ont déposé mercredi une requête visant à retarder le procès jusqu’à la fin de son procès pénal. Read est accusée d’avoir percuté John O’Keefe avec son SUV et de l’avoir laissé pour mort dans une tempête de neige en janvier 2022. Son procès de deux mois s’est terminé en juillet lorsqu’un juge a déclaré l’annulation du procès, et un deuxième procès est prévu pour le 27 janvier.

« Une suspension est appropriée ici, car engager cette action civile en même temps que l’action pénale affectera négativement les droits de Mme Read liés au Cinquième Amendement et sa capacité à se défendre vigoureusement contre des poursuites pénales », ont écrit ses avocats dans la requête, ajoutant que le séjour demandé est « minime et non préjudiciable » puisque le procès pour mort injustifiée ne devrait pas être terminé avant au moins août 2027.

Mais l’avocat du frère d’O’Keefe, Paul, et d’autres proches qui ont intenté une action en justice s’opposent à tout retard et ont suggéré que le recours au Cinquième amendement ignorait le fait qu’elle avait parlé publiquement de son cas à plusieurs reprises aux médias et qu’elle ferait l’objet de poursuites. au moins un documentaire à venir.

« MS. « Read ignore systématiquement et volontairement son privilège du Cinquième Amendement alors qu’elle tente d’élaborer son propre récit et d’empoisonner le jury pour ses affaires pénales et civiles », a écrit l’avocat de Paul O’Keefe, Marc Diller. « À la lumière de sa volonté ouverte de parler publiquement, le recours actuel de Mme Read à son droit au silence du cinquième amendement semble moins avoir pour but d’éviter l’auto-incrimination que de contrôler le récit en fonction de ses intérêts. »

Le procès intenté devant la Cour supérieure de Plymouth dans le Massachusetts par Paul O’Keefe au nom de sa famille et des noms de succession de son frère Read, the Waterfall Bar & Grill et CF McCarthy’s comme défendeurs. Il demande un procès devant jury.

Read a plaidé non coupable et attend un nouveau procès le 27 janvier pour meurtre au deuxième degré, homicide involontaire alors qu’il conduisait un véhicule à moteur sous influence et quittait les lieux d’un accident mortel. Son procès pénal de deux mois s’est terminée en juillet lorsque le juge a déclaré l’annulation du procès après que les jurés se soient déclarés dans l’impasse. Le juge arguments rejetés que les jurés ont déclaré plus tard qu’ils avaient convenu à l’unanimité que Read n’était pas coupable des accusations de meurtre et de fuite des lieux.

Après la tournée des bars, Read – un ancien professeur adjoint au Bentley College – a déposé O’Keefe, un membre de la police de Boston depuis 16 ans, devant le domicile d’un autre policier à Canton. Son corps a été retrouvé dans la cour avant. Une autopsie a révélé qu’O’Keefe était mort d’hypothermie et d’un traumatisme contondant.

Les avocats de Read ont soutenu qu’O’Keefe avait été tuée à l’intérieur de la maison et que les personnes impliquées avaient choisi de la piéger parce qu’elle était une « étrangère commode ».

Le procès indique que Read et O’Keefe s’étaient disputés et qu’elle savait qu’elle l’avait heurté avec son SUV avant de rentrer chez lui. Il allègue qu’elle a réveillé sa nièce de 14 ans plusieurs heures plus tard en lui disant que quelque chose était arrivé à O’Keefe et qu’il aurait pu être heurté par elle ou par un chasse-neige.