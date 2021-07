‘Karen’ raconte l’expérience de la création d’une scène lors d’un mariage après avoir mangé trop de produits laitiers

Le mariage est l’un des jours les plus importants de la vie d’une personne et les gens vont au-delà de leurs limites habituelles pour le rendre mémorable. Les couples font des folies sur le lieu, la décoration et la nourriture lors de leur réception de mariage pour rendre leur journée spéciale mémorable, même pour les invités. Idéalement, les invités devraient également se comporter de manière à ne laisser aux jeunes mariés que des souvenirs positifs. Cependant, parfois, les gens ne peuvent tout simplement pas s’empêcher de se plaindre, même au prix de gâcher la journée importante de quelqu’un. Partageant son histoire dans un article anonyme sur Reddit, une femme a raconté comment elle a fini par créer une scène lors d’une réception de mariage de la mère de son petit ami après avoir consommé trop de produits laitiers et avoir couru aux toilettes. Elle écrit que presque tout sur le menu ce jour-là contenait du fromage et bien que la nourriture ait un goût incroyable, l’overdose de fromage et de produits laitiers lui a donné des mouvements lâches.

Elle explique qu’une des fois où elle est sortie des toilettes après les avoir utilisées, elle a remarqué que la fille du marié « ricanait » à propos de son horrible expérience. Plus tard, quand elle est montée sur scène pour voir les jeunes mariés, la mère de son petit ami lui a demandé si elle appréciait son temps au mariage et la femme a donné son opinion brutalement honnête.

Elle lui a expliqué comment la surcharge de fromage dans le menu des aliments lui avait créé un problème et a suggéré que le menu aurait dû comporter des options plus équilibrées, car de nombreuses personnes sont sensibles aux produits laitiers. Elle a même parlé au marié du comportement de ses filles qui à son tour lui ont jeté un regard bizarre et ont dit qu’il ne voulait pas en entendre plus.

L’opinion honnête de la femme sur l’expérience ne s’est pas bien passée avec son petit ami qui a été agacé après l’incident. Il a dit avoir simplement menti au lieu de se plaindre au couple le jour du mariage. La femme a ajouté qu’elle n’était pas sûre que la mère de son petit ami était agacée, mais qu’elle ne semblait pas très en colère à propos de la plainte.

