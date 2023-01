Karen Khachanov se qualifie pour les demi-finales après que Sebastian Korda ait retiré sa blessure à la retraite

Karen Khachanov a atteint sa deuxième demi-finale consécutive du Grand Chelem mardi lorsque Sebastian Korda a pris sa retraite blessé à l’Open d’Australie, mettant fin au rêve du jeune Américain d’imiter la course au titre de son père Petr en 1998.

Korda a eu besoin d’un traitement pour une blessure au poignet dans le deuxième set de son quart de finale avant de l’arrêter alors qu’il menait 7-6 (7/5), 6-3, 3-0 contre la 18e tête de série russe sur la Rod Laver Arena.

La récompense de Khachanov est un affrontement avec la troisième tête de série grecque Stefanos Tsitsipas ou le Tchèque Jiri Lehecka, qui jouera plus tard, pour une place dans la finale de dimanche.

La victoire équivaut à la meilleure performance du joueur de 26 ans dans un tournoi majeur après sa demi-finale lors de l’US Open de septembre dernier, où il a perdu contre le Norvégien Casper Ruud.

A LIRE AUSSI | “Seules mes blessures sont remises en question”: Novak Djokovic répond aux critiques avant la confrontation d’Andrey Rublev

Le médaillé d’argent olympique, qui a remporté quatre titres au niveau du Tour, est entré dans le match avec une expérience bien plus grande à ce stade d’un Grand Chelem que Korda, ayant atteint les huit derniers dans les quatre tournois majeurs.

En revanche, Korda, 22 ans, en était à son premier quart de finale.

Khachanov a également eu une course beaucoup plus facile au quatrième tour, mettant en déroute le Japonais Yoshihito Nishioka en deux sets tandis que Korda a traversé un thriller en cinq sets contre Hubert Hurkacz.

“Je pense que jusqu’à un certain point, c’était très compétitif, une très bonne bataille”, a déclaré Khachanov.

“Il a battu mon ami Daniil (Medvedev) en trois sets et a gagné en cinq sets contre Hurkacz, vous savez donc qu’il joue très bien. Alors bravo à lui.

“Pour être honnête, je me sens bien et vraiment heureux de la façon dont je concoure”, a-t-il ajouté. “J’attends avec impatience les demi-finales ici en Australie pour la première fois.”

A LIRE AUSSI | Open d’Australie 2023: Elena Rybakina prend d’assaut Jelena Ostapenko pour atteindre sa première demi-finale à Melbourne

Khachanov, qui a atteint un sommet en carrière de huit en 2019, a ouvert avec un service à aimer, puis a décroché une pause facile pour aller 2-0 avec les premiers nerfs apparents de Korda.

L’Américain a finalement réussi à tenir 3-1 lorsque Khachanov a écorché un coup droit croisé.

Mais avec le Russe qui a abattu des as et gagné plus de 90% sur son premier service, les chances de revenir en arrière étaient rares.

Cependant, un revers capricieux alors que Khachanov servait pour le set a donné à Korda sa première opportunité de balle de break et il l’a saisie à deux mains.

A LIRE AUSSI | Ben Shelton ‘Just Hustling’ dans Shock Run to Australian Open Quarters

Il est allé à un bris d’égalité, où Khachanov a gardé son sang-froid, le scellant sur son troisième point de set avec un revers fulgurant sur la ligne.

Korda avait besoin d’un traitement à sa droite, servant, poignet à 3-2 dans le deuxième set. Il est revenu avec elle attachée mais a été immédiatement cassé.

Le Russe a consolidé et avec Korda en difficulté, fléchissant son poignet entre les points, il a de nouveau cassé pour prendre une avance de deux sets.

Korda a quitté le terrain au moment du changement, clairement en difficulté. Il a continué mais a perdu les 10 premiers points du troisième set avant de se retirer.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)