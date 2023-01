Karen Khachanov remporte 14 matchs consécutifs pour écraser Yoshihito Nishioka

Un Karen Khachanov dominant a remporté les 14 premiers matchs avant de se lancer dimanche dans son premier quart de finale de l’Open d’Australie en deux sets contre le japonais Yoshihito Nishioka surclassé.

La 18e tête de série russe a balayé son adversaire qui fracasse la raquette 6-0, 6-0, 7-6 (7/4) sur la John Cain Arena.

Nishioka, tête de série 31, était tellement déconnecté dans les deux premiers sets qu’il n’a remporté que 13 points.

Dans le deuxième set, il n’a réussi que deux points en six matchs dans une annihilation embarrassante.

Khachanov est apparu sur la bonne voie pour devenir seulement le sixième joueur de l’histoire du Grand Chelem, et le premier depuis 1993, à enregistrer une triple victoire de bagel – 6-0, 6-0, 6-0 – avant que Nishioka ne remporte finalement le 15e match sous des acclamations énormes. de la foule.

Cette victoire l’a placé dans les huit derniers d’un Grand Chelem pour la cinquième fois. Son meilleur résultat a été d’atteindre les demi-finales de l’US Open l’année dernière, où il a perdu contre Casper Ruud.

Il affrontera ensuite la 29e tête de série américaine Sebastian Korda ou la 10e tête de série polonaise Hubert Hurkacz.

“Les deux premiers sets, je ne savais pas ce qui se passait”, a-t-il déclaré. du début à la fin.

“Ce n’est pas facile de gagner avec ce score, trois sets, mais je joue bien et je suis vraiment content de passer”, a-t-il ajouté.

Le Russe, ancien numéro huit mondial, a remporté quatre titres en carrière, tous sur des terrains durs, et était tout simplement trop bon pour Nishioka.

Il a tout de suite battu la star japonaise puis deux fois de plus alors que Nishioka se débattait avec son premier service et Khachanov attaquait le second.

Nishioka n’a frappé que trois vainqueurs dans le premier set, tout en commettant 12 fautes directes en 26 minutes.

Les choses ne se sont pas améliorées pour lui dans le match suivant, avec Khachanov brisant deux fois tôt pour aller 4-0 clair, avec Nishioka détruisant sa raquette de frustration en l’écrasant à plusieurs reprises au sol.

Le médaillé d’argent olympique a traversé le set en seulement 20 minutes, mais avec un rare triple bagel sur les cartes, Nishioka s’est levé dans le troisième set.

Il s’est cassé puis s’est tenu au grand plaisir de la foule pour en faire un match avant de finalement succomber dans un tie-break tendu.

