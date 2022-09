Karen Khachanov bat Pablo Carreno Busta pour atteindre les huit derniers

Karen Khachanov a atteint les quarts de finale de l’US Open pour la première fois dimanche après avoir surpris la 12e tête de série espagnole Pablo Carreno Busta dans un thriller en cinq sets.

La 27e tête de série russe a organisé une dernière rencontre en huit contre le champion en titre Daniil Medvedev ou l’Australien Nick Kyrgios après s’être imposé 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 au stade Lousi Armstrong.

Le résultat équivaut au meilleur résultat de Khachanov dans un tournoi du Grand Chelem.

Le Moscou de 26 ans a atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2021 et à Roland-Garros en 2019, mais n’était jamais allé plus loin que le troisième tour à New York.

Khachanov a déclaré qu’après le duel exténuant de 3h21, il avait pris confiance du fait qu’il avait remporté ses trois dernières rencontres avec Carreno Busta.

“Nous avons toujours des matchs incroyablement difficiles, donc j’étais physiquement prêt à jouer de mon mieux”, a déclaré le Russe.

“J’ai gagné les trois derniers matchs contre Pablo et cela m’a donné confiance dès le début.”

