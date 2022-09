Karen Khachanov bat Nick Kyrgios pour atteindre la première demi-finale du Grand Chelem

La Russe Karen Khachanov a atteint sa première demi-finale du Grand Chelem à l’US Open mardi avec une victoire de 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7), 6-4 contre l’Australien Nick Kyrgios.

Khachanov, tête de série 27, a tiré 30 as et un total de 63 gagnants devant le finaliste de Wimbledon Kyrgios dans un concours de gros services.

Le joueur de 26 ans affrontera la cinquième tête de série Casper Ruud, de Norvège, pour une place dans la finale de dimanche.

« Je l’ai fait, les gars. Enfin, vous me montrez un peu d’amour », a déclaré Khachanov à la foule majoritairement pro-Kyrgios du stade Arthur Ashe.

“C’était un match fou, je m’attendais à ce que ce soit comme ça. Je suis prêt à courir, à me battre pour jouer cinq sets. Nous avons joué presque quatre heures et c’est la seule façon de battre Nick.

Le Russe a déclaré qu’il n’avait “rien à perdre” face au finaliste de Roland-Garros, Ruud, vendredi.

“J’aimerais le gagner”, a-t-il déclaré.

« Mais aussi profondément que vous allez, les attentes augmentent. J’ai fait le pas en avant, j’ai fait ma première demi-finale et je pense que je n’ai rien à perdre.

“Je veux juste y aller et être prêt pour le prochain match et j’espère que ce sera un bon match.”

Kyrgios sentait son genou gauche à chaque changement dans le premier set mardi et a convoqué l’entraîneur après avoir laissé tomber le premier match en se plaignant de “je ne peux pas marcher”.

Ce fut un premier set rapide dominé par le service avec Khachanov envoyant quatre as successifs pour mener 6-5 avant de bondir sur le seul point de rupture pour sceller le set.

Malgré ses soucis physiques, Kyrgios, 27 ans, qui a éliminé le champion en titre Daniil Medvedev au quatrième tour, a breaké 2-1 en route pour empocher le deuxième set.

Kyrgios a servi un jeu de service de 47 secondes, grâce à quatre as de suite, mais a perdu deux balles de break lors du neuvième jeu du troisième set.

Il a rapidement été obligé de payer alors que le Russe devançait deux sets à un.

Kyrgios s’est vu infliger une violation du code pour conduite antisportive alors qu’il se réprimandait avec colère lors du changement.

Cela conduira probablement à une autre pénalité en espèces qui s’ajoutera aux 18 500 $ d’amendes qu’il a infligées lors de la rencontre de mardi.

Kyrgios a breaké pour une avance de 3-2 dans le quatrième mais a redonné l’avantage directement avec une double faute paresseuse.

Une autre occasion s’est présentée dans le neuvième match.

Cependant, Kyrgios s’est installé et alors que l’horloge tournait après minuit, il a joué un tie-break impressionnant pour envoyer le quart de finale dans un décideur.

Khachanov a breaké pour 1-0 dans le dernier set tandis que Kyrgios n’a pas réussi à convertir les points de break dans les deuxième et quatrième jeux.

Le Russe est allé au point de match sur un cordon net et a remporté la victoire sur un service non retourné après trois heures et 39 minutes d’action.

Kyrgios a réussi 31 as dans ses 75 victoires, mais son nombre d’erreurs directes de 58 était presque le double des 31 de Khachanov.

Plus tôt mardi, Ruud a battu l’Italien Matteo Berrettini 6-1, 6-4, 7-6 (7/4) pour faire sa deuxième demi-finale de Chelem de 2022.

