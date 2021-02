La deuxième tête de série Karen Khachanov a battu le Sud-africain Kevin Anderson 6-3 7-6 (5) pour atteindre les quarts de finale du Great Ocean Road Open vendredi.

Le Russe de 24 ans n’a pas abandonné son service tout au long du match et a assuré la seule pause du match à mi-chemin du premier set de l’échauffement de l’Open d’Australie.

Khachanov affronte ensuite le Néerlandais non classé Botic Van de Zandschulp, qui a renversé la sixième tête de série américaine Reilly Opelka en deux sets décisifs.

Dans d’autres huitièmes de finale, l’adolescent italien Jannik Sinner a battu Aljaz Bedene 7-6 (6) 6-2, tandis que le favori à domicile Jordan Thompson a battu l’Espagnol Mario Vilella Martinez 6-4 6-4.

Tous les matchs des quarts de finale de l’événement auront lieu plus tard vendredi. Le jeu a été suspendu jeudi lorsque plus de 500 joueurs et fonctionnaires ont été testés pour COVID-19 après qu’un travailleur de l’un des hôtels de quarantaine de Melbourne a contracté le nouveau coronavirus.