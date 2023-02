Karen Huger réagit à la révélation #RHOP de Robyn à propos de Juan

Après avoir confirmé qu’elle en effet fait connaître l’autre femme de son mari, une femme au foyer du #RHOP fait face aux foudres de la Grande Dame.

Robyn Dixon continue d’être un sujet de discussion brûlant après avoir confirmé que son mari Juan Dixon avait effectivement eu une liaison, comme le prétend Karen Huger.

Comme indiqué précédemment, Robyn a nié avoir eu connaissance d’une prétendue copine dans sa relation et a fustigé sa collègue femme au foyer pour avoir allégué que son homme voyait une “blonde à Georgetown”. Lundi, cependant, elle a confirmé que pendant COVID, une femme l’a contactée à propos de Juan et a fourni un reçu d’hôtel avec son nom dessus. Elle s’attendait également à ce que l’une de ses co-stars en parle et se prépara pour le moment.

Robyn a dit à ses abonnés Patreon que Juan avait payé la chambre d’hôtel de la femme uniquement parce qu’elle avait “perdu son portefeuille”, mais comme vous pouvez l’imaginer, Les vraies femmes au foyer du Potomac les fans trouvent cela difficile à croire.

“Oui, Juan était un idiot et a communiqué avec cette femme sur Instagram”, a déclaré Robyn. “Cependant, ils ne sont pas sortis ensemble, il ne l’a emmenée nulle part et il y a une raison pour laquelle son nom figure sur un reçu d’hôtel que je partagerai sur Patreon.”

Après que Robyn ait été fustigée par les observateurs de Bravo, plusieurs de ses camarades de casting ont pesé, dont Candiace Dillard Bassett et Chris Bassett, et Wendy Osefo.

Karen Huger est également intervenue et a initialement écrit; « Tu ne dis pas ? »

Plus tard, elle l’a abordé directement.

Mardi, The Grand Dame a dit à ses abonnés YouTube que la 8e saison à venir sera entièrement consacrée à Robyn “possédant” la vérité sur son homme. Elle a également déclaré que Robyn était le “maître de la déviation” cette saison.

“La saison 8 concerne tout ce qui est à la porte de Robyn”, a déclaré Karen sur IG. “Il n’y aura pas de déviation, il y aura des questions et elle devra y répondre. “Je suis vraiment heureuse pour elle d’avoir peut-être cette opportunité de montrer un peu de décorum”, a-t-elle ajouté. “À Robert comme elle le fait toujours et soyez le Robert qu’elle sait toujours être.” “Si nous obtenons une 8e saison, encore une fois, Robert devra répondre à ces questions.”

Shaaaaaade !