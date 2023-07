Karen Huger confirme DEUX nouveaux visages sur #RHOP [Exclusive]

Déets TV a confirmé en avril que l’avocat agréé d’origine nigériane était diplômé de l’Université du Michigan et de la faculté de droit de l’Université du Wisconsin. Elle a également travaillé comme correspondante de CNN et est mariée au Dr Ikenna Ihim, médecin et investisseur dans un salon de nuit.

Karen Huger a récemment partagé ce que les fans peuvent attendre de la série à son retour, et entre-temps, notant que les dames continuent de « venir pour le Grand », elle a fait l’éloge du groupe « dynamique » qui comprend désormais Nneka Ihim et Keiana Stewart.

Selon The Grand Dame, Robyn a filmé la série au milieu de la controverse entourant son mariage.

Comme indiqué précédemment, le « bandit aux yeux verts » qui fait la une des journaux n’a pas révélé la liaison présumée de son mari Juan, qui, selon elle, n’était en fait qu’une « communication inappropriée ». Tout en étant grillée par Andy Cohen sur la débâcle, elle a dit qu’elle « attendait Karen [Huger] pour en parler » et Juan lui a assuré qu’il n’avait payé la chambre d’hôtel de la femme que parce qu’elle « avait perdu son portefeuille ».

Selon Karen, Robyn [and the rest of the girls] sont en effet de retour pour la nouvelle saison « désordonnée ».

« Robyn est revenue et le spectacle est génial », a-t-elle déclaré Divertissement ce soir Kévin Frazier. «Les filles sont, comme d’habitude, désordonnées. “Toujours aimer venir pour la Grande Dame comme ils m’appellent avec tant de charme mais ne s’appelleront pas comme ça aussi.” « Mais, vous savez, c’est un grand spectacle, ça a été une grande opportunité, et cette année, vous verrez une petite Dame – la marque de la Grande Dame – se développer de telle manière que c’est un moment noir puissant », a-t-elle déclaré. ajoutée.

