Karen Huger appelle le «faux mariage» de Robyn Dixon (exclusif) – Hollywood Life

Ne plaisante pas avec Karen Huger! La Grande Dame va après Robyn Dixonla relation de avec son ex-mari/fiancé Juan Dixondans HollywoodLa Vieen avant-première EXCLUSIVE lors de l’épisode du 22 janvier de Les vraies femmes au foyer du Potomac. Dans le clip ci-dessous, les femmes sont toujours au Mexique et sont sous le choc du grand combat de Karen avec Charisse Jacksonquand Robyn saccage sa co-star aux autres dames au déjeuner pendant que Karen est dans la salle de bain.

“Ce ne devrait pas être une surprise pour Karen qu’elle soit fausse, fausse, un taureau ******”, dit Robyn aux autres dames, y compris Candice Dillard Bassett, Gizelle Bryantet Mia Thorton. Robyn dénonce également le traitement de Charrisse par Karen et dit que c’était un comportement de «méchante fille» – tout comme Karen retourne à sa place à la table.

Mais Robyn ne se retient pas devant Karen. “Karen, j’ai toujours ressenti ça pour toi, depuis que je t’ai rencontrée”, dit la mère de deux enfants à sa collègue OG Housewife. En réponse, Karen explique tout à Robyn et explique pourquoi elle a un tel problème avec elle.

“Je respecte une femme qui se lève et dit:” Je vais parler pour mon ami. Je vais défendre mon ami. Je suis cool avec ça », explique Karen. «Si vous l’aviez coupé là-bas, nous serions bien. Mais tu es allé plus loin. Vous avez attaqué mon intégrité. Et c’est ce que tu ne vas pas faire.

Robyn insiste sur le fait qu’elle n’a jamais attaqué l’intégrité de Karen et qu’elle l’a simplement appelé comme elle l’a vu. Mais ce n’est pas suffisant pour Karen. « Je ne suis pas méchant. Je connais la merde depuis des années. Je vous ai soutenu », dit Karen à Robyn. “Mais tu m’attaques à chaque fois que tu en as l’occasion.”

Karen dit à Robyn que leur dernier combat a été “la dernière goutte” pour elle. “Vous avez pris mes amis dans ce cercle et vous leur avez dit de faire attention et de faire attention et qu’elle [Karen] est faux s ***.

Karen adresse ensuite une dernière insulte à Robyn : “Je ne suis pas fausse merde, et ce qui est faux, c’est ce mariage.” Ce commentaire de Karen choque toutes les femmes, y compris Robyn, qui a été si secrète sur ses projets de mariage avec Juan. Ah le drame !

Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer du Potomac diffusé le dimanche à 20 h HE / PT sur Bravo.

