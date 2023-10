Karen Hauer de Strictly semble abattue lors d’une émission en direct après sa « séparation » avec son mari alors que la « malédiction » frappe à nouveau

STRICTEMENT pro, Karen Hauer avait l’air abattue lors de l’émission en direct de ce soir, quelques minutes après l’annonce de la rupture de son mariage.

Karen, 41 ans, a dû se produire avec son célèbre partenaire Eddie Kadi, un peu plus d’une heure après que des informations ont affirmé qu’elle s’était séparée de son mari depuis un an, Jordan Wyn-Jones.

bbc

Karen Hauer est apparue abattue dans l’émission de ce soir après l’annonce de la rupture de son mariage[/caption] Getty

Karen se serait séparée de son mari Jordan Wyn-Jones[/caption]

Et la star semblait distraite alors que les juges donnaient leur critique après sa danse et celle d’Eddie.

Karen a à peine souri après sa performance, et les fans à la maison l’ont également remarqué.

« Quelque chose n’a pas fonctionné entre Eddie et Karen. Son langage corporel », a écrit un fan sur X, anciennement Twitter.

« Tout mon cœur va à Karen, elle s’est tenue et a dansé ensemble après avoir lu sa triste nouvelle », a écrit un autre téléspectateur.

« Est-ce juste moi ou Karen a l’air en colère? » intervint un troisième.

« Karen n’avait pas l’air impressionnée ce soir », a commenté un quatrième. « Que s’est-il passé? »

Cela n’aurait pas aidé que la critique de la juge Shirley Ballas ait été moins que flatteuse cette semaine, juste une semaine après avoir attribué un dix à la paire.

« Vos pieds étaient plats, vous êtes dans le mauvais sens du corps, la forme n’est pas bonne lorsque vous êtes ensemble », a déclaré Shirley, ajoutant que leur prise était un « désastre dans la danse ».

Cela vient du fait que The Mirror a rapporté plus tôt ce soir que le mariage de Karen était terminé après qu’elle et Jordan aient traversé une « période difficile ».

Une source a déclaré à la publication : « Karen et Jordan ont traversé une période difficile ces derniers mois et ont décidé de se séparer. C’est évidemment très triste pour eux deux.

L’initié a ajouté que la rupture n’était pas acrimonieuse.

Ils ont ajouté : « Il n’y a aucune mauvaise volonté. La séparation est amicale et ils se souhaitent le meilleur.

bbc

Karen et Eddie ont dansé un American Smooth cette semaine[/caption]