Karen Hauer de Strictly prend un coup effronté à ses anciens partenaires célèbres lors d’une émission de la BBC

STRICTEMENT Come Dancing’s Karen Hauer a pris un coup effronté à ses anciens partenaires célèbres dans l’émission de la BBC.

Le joueur de 40 ans, qui est actuellement jumelé avec Jayde Adams, a rejoint le programme en tant que danseur professionnel en 2012.

La Méga Agence

Karen Hauer de Strictly a balayé ses anciens partenaires[/caption]

polycopié

Karen a dansé avec Mark Wright lors de la 12e série en 2014[/caption]

Au cours des 10 dernières années, Karen a été associée à un certain nombre de visages célèbres incroyables, dont Mark Wright, Will Young, Chris Ramsey et Jamie Laing.

Cette année, c’est la première fois que la star américano-vénézuélienne danse avec une célébrité féminine dans le cadre du concours de la BBC.

Elle a récemment avoué qu’elle se sentait “plus à l’aise” avec les femmes, ce qui pourrait être un peu pénible pour tous ceux avec qui elle a été jumelée dans le passé.

“C’est vrai, je pense, mais je pense que c’est ce dont vous avez besoin dans un partenariat : vous devez être à l’aise l’un avec l’autre”, a récemment déclaré Karen au Metro.

En savoir plus sur strictement VALSE OFF Découvrez qui a quitté Strictly Come Dancing VOUS CONVIENT Strictement les fans disent tous la même chose que Robbie Williams lors de l’émission de résultats

«Nos communications sont vraiment bonnes, comme si nous pouvions discuter et parler en tant qu’entraîneur et étudiant, en tant qu’amis ou en tant que femmes.

“C’est incroyable les niveaux dans lesquels nous entrons, les sujets et évidemment la danse, nous pouvons vraiment tout connecter à cela.

“Je ne me suis certainement jamais senti aussi à l’aise avec un autre partenaire – ne leur dites pas.”

Jayde et Karen ont dansé le Tango sur Rumor Has It d’Adele.





Ils ont reçu 26 points des juges et occupent la 11e place du classement.

La semaine dernière, elle a révélé qu’elle dansait sur l’une des chansons de la chanteuse Easy On Me sur Instagram.

Partageant une photo d’elle-même sur Instagram qui ressemblait à Adele, elle a déclaré: “La rumeur dit que moi et Karen faisons un Tango à Adele ce samedi soir!

“Ce n’est pas inconnu à quel point je suis notre meilleure exportation, et j’étais un drag d’Adele à l’époque, donc ça va être spécial!”

Dans l’émission dérivée de Strictly, It Takes Two, Jayde a également révélé qu’elle avait commencé sa carrière dans le showbiz en tant qu’acteur de drag d’Adele.

En savoir plus sur le soleil Le pire Noël Je suis tellement maigre que j’achèterai mes cadeaux de Noël à Poundland… Je vais sans électricité CHANGEMENT D’ESPRIT Changement majeur aux règles de garde d’enfants pour économiser de l’argent pour les parents

La célébrité qui occupe actuellement la première place est la présentatrice de CBBC, Molly Rainford, qui a obtenu un total de 65 points.

Kaye Adams a été la première célébrité à être éliminée de Strictly le dimanche 2 octobre 2022.

Pennsylvanie

Karen et Jayde dansent ensemble dans la série de cette année[/caption]

AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Karen a dansé avec Jamie Laing en 2020[/caption]