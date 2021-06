Karen Hauer de Strictly décroche son premier rôle au cinéma hollywoodien dans Tomorrow Morning

La star STRICTLY Karen Hauer a décroché son premier rôle dans un film hollywoodien dans Demain matin.

Le danseur professionnel, 39 ans, tourne aux côtés de Dame Joan Collins, de la star des Misérables Samantha Barks et du comique Omid Djalili.

La danseuse professionnelle Karen Hauer a décroché son premier rôle au cinéma dans le nouveau film hollywoodien Tomorrow Morning[/caption]

Alors que la production démarrait cette semaine à Londres, le réalisateur britannique Nick Winston a salué la performance de Karen, publiant une photo d’elle avec le casting sur son Instagram.

Il a écrit: « Merci Karen Hauer d’avoir mis le feu sur le plateau de Tomorrow Morning. »

Le film sur le thème de la danse, qui présente également le favori de Holby City, Ramin Karimloo et I’m A Celebrity’s Fleur East, devrait sortir l’année prochaine.

Une source a déclaré: « Karen est vraiment ravie d’être impliquée et a hâte de voir le résultat. »

Karen, ici sur Strictly Come Dancing with Jamie Laing, tournera aux côtés de Dame Joan Collins, de la star des Misérables Samantha Barks et du comique Omid Djalil[/caption]

Tomorrow Morning est un film sur le thème de la danse réalisé par le Britannique Nick Winston[/caption]

