Karen Fisher, membre du conseil d’administration de l’école secondaire d’Ottawa, reconnue par l’IASB pour ses 43 années de service – Shaw Local

Karen Fisher fait partie du Conseil scolaire secondaire d’Ottawa depuis près de 41 ans, mais son service a en fait débuté au Conseil scolaire Milton Pope dans le canton de Miller avant cela.

La doyenne Langdon de l’Illinois Association of School Board a remis à Fisher un prix lundi pour ses 43 années de service non seulement en tant que membre du conseil scolaire, mais également en tant que membre de l’Illinois Association of School Boards elle-même.

Fisher a déclaré qu’elle avait commencé comme bénévole à Milton Pope en entraînant des pom-pom girls et en assurant le suivi d’autres rôles bénévoles avant de se présenter à la commission scolaire.

“J’aime voir ces enfants recevoir leurs diplômes et savoir que j’ai peut-être eu un peu à voir avec cela”, a déclaré Fisher. « Je pense à beaucoup de ces étudiants. Je veux qu’ils réussissent et aussi longtemps que cette communauté me le permettra, j’aimerais continuer à servir à ce titre. J’adore faire partie du système scolaire, savoir ce qui s’y passe et comment nous pouvons mieux servir nos élèves.

Langdon a déclaré que Fisher a été actif au sein de l’association du conseil, assistant à des réunions et participant à des comités tout en faisant partie de la structure de direction, agissant en tant que président de l’Illinois Association of School Board il y a plusieurs années.

“Nous ne pouvons pas être plus fiers de Karen et de son travail avec l’IASB et nous savons que vous êtes fier de son travail et que vous représentez votre communauté”, a déclaré Langdon.

Fisher a déclaré qu’elle était la plus fière d’avoir réuni les écoles secondaires de Marseille et d’Ottawa en 1990 et à quel point elle, avec le reste de la Commission scolaire secondaire d’Ottawa à l’époque, avait travaillé pour rassembler les deux communautés en leur faisant comprendre pourquoi c’était important.