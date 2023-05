‘Karen’ fait suspendre le chef de la diversité d’Uber

L’exécutif américano-asiatique s’est attiré les foudres des employés noirs et latinos

Uber a mis en congé son responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, Bo Young Lee, a confirmé la société de covoiturage au New York Times après que le point de vente ait rendu publics des messages internes d’employés critiquant l’exécutif coréen-américain.

« Je peux confirmer que Bo est actuellement en congé autorisé », Le porte-parole d’Uber, Noah Edwardsen, a déclaré dimanche dans un communiqué.

Selon le Times, Bo a été suspendu après un contrecoup sur une réunion du personnel surnommée « Ne m’appelle pas Karen » axé sur l’exploration des « L’expérience de la femme blanche américaine. » La session a eu lieu à un moment donné le mois dernier, dans le cadre d’Uber « Avancer » initiative diversité.

Le point de vente a cité plusieurs messages du « Noir chez Uber » et “Los Ubers” canaux du programme de messagerie d’entreprise Slack, où les employés noirs et latinos se sont plaints de se sentir « grondé » et comment décrire le terme « Karene » aussi blessant minimisé le racisme et « le mal que les blancs peuvent infliger aux personnes de couleur. »

Un employé a écrit que le terme implique « que c’est quelqu’un qui a peu d’empathie pour les autres ou qui est dérangé par les minorités autres [sic] qui ne leur ressemblent pas.

Lors d’une réunion générale mercredi dernier, une employée noire a demandé à Bo ce qui pouvait être fait pour exclure « conversations sourdes, offensantes et déclenchantes » des séances sur la diversité. L’exécutif de DEI a répondu en disant que « Parfois, être poussé hors de votre propre ignorance stratégique est la bonne chose à faire », selon les notes d’un employé citées par le Times.

Jeudi, le PDG d’Uber Dara Khosrowshahi et le directeur des ressources humaines Nikki Krishnamurthy ont envoyé un e-mail disant qu’ils avaient demandé à Bo, qui travaillait pour l’entreprise depuis 2018, « de prendre du recul et de prendre un congé pendant que nous déterminons les prochaines étapes. »

« Nous avons entendu dire que beaucoup d’entre vous souffraient et étaient bouleversés par la session Aller de l’avant d’hier », dit le mail. « Bien que ce soit censé être un dialogue, il est évident que ceux qui y ont assisté ne se sont pas sentis entendus. »

Le Times n’a pas précisé si les employés impliqués dans le drame de la diversité étaient des chauffeurs ou du personnel du siège social de l’entreprise à San Francisco, en Californie. Le siège social emploie environ 3 500 personnes sur les 33 000 au total d’Uber, tandis que les 3,9 millions de chauffeurs dans le monde sont considérés comme des entrepreneurs indépendants à temps partiel.