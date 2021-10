Karen Dalton, un mystère musical qui n’a pas besoin d’être résolu

La chanteuse de blues-folk à la mélancolie envoûtante Karen Dalton a décrit un jour son concert de rêve : « Elle serait dans son salon avec des amis et jouerait de la musique », se souvient son ami et collègue musicien Peter Stampfel dans le nouveau documentaire « Karen Dalton : In My Own Temps. » « Et puis, d’une manière ou d’une autre, le salon serait placé sur une immense scène, qui serait entourée d’un public massif qui regarderait avec une attention particulière pendant qu’elle les ignorait totalement et faisait ce qu’elle voulait faire. »

Né dans la pauvreté d’après-guerre et élevé dans l’Oklahoma, Dalton avait une voix chaleureuse qui était aussi grinçante et habitée qu’une chaise berçante bien-aimée. Elle a chanté « comme Billie Holiday et joué de la guitare comme Jimmy Reed », comme Bob Dylan l’a dit en 2004 dans le premier volume de son autobiographie, « Chronicles » – de loin la chose la plus citée que l’on ait jamais dite à propos de Dalton. (Dylan l’a accompagnée à l’harmonica pour une poignée de concerts sur le circuit des cafés de Greenwich Village au début des années 60 ; il l’a également appelée sa « chanteuse préférée » de toute cette scène.)

Mais comme le suggère ce salon en tant que scène en direct, Dalton n’était pas aussi à l’aise sous les projecteurs que nombre de ses pairs dont on se souvenait mieux. Elle était indifférente à la gloire, et sa carrière a échoué à cause d’une combinaison de malchance et d’auto-sabotage. Elle n’a enregistré que deux albums au cours de sa vie, a souffert de dépendances prolongées à la drogue et à l’alcool et a succombé à une maladie liée au sida en 1993, à l’âge de 55 ans.