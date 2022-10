Karen Carney, Eni Aluko et Katie Chapman sont les dernières intronisées au Temple de la renommée de la Super League féminine | Nouvelles du football

Karen Carney, Eni Aluko et Katie Chapman sont devenues les dernières intronisées au Women’s Super League Hall of Fame.

Les trois internationales anglaises ont été reconnues pour leur contribution à la croissance du football féminin, à la fois sur et en dehors du terrain.

Ils suivent les traces de Fara Williams et Rachel Yankey, qui sont devenues l’année dernière les deux premières membres du groupe d’élite, qui comprend également la manager de Chelsea Emma Hayes et l’ancienne attaquante Kelly Smith.

Surnommé “The Wizard”, Carney a connu une illustre carrière qui comprenait neuf saisons dans la WSL avec le club local de Birmingham City et Chelsea, ainsi qu’un passage à Arsenal.

Les 144 sélections de Carney la placent au troisième rang des apparitions internationales de tous les temps en Angleterre, sa carrière de Lionnes atteignant sa fin après la Coupe du monde 2019.

“C’est bizarre, même si j’ai reçu ça pour avoir joué, je ne vois pas mon travail pour la ligue comme terminé”, a déclaré l’expert de Sky Sports. “C’est pourquoi je suis vraiment honoré, mais mon travail ne s’arrête pas.

“Nous avons le devoir de continuer à faire avancer les choses dans la façon dont nous diffusons la ligue et dont nous en parlons. C’est un immense honneur. C’est vraiment spécial, donc je suis reconnaissant et humble.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eni Aluko a été intronisée au WSL Hall of Fame et a expliqué comment la ligue l’a aidée à la façonner en tant que personne



Aluko a commencé à Birmingham avant de passer par Charlton Athletic et Chelsea. La période la plus réussie de sa carrière est survenue lorsqu’elle est revenue à Chelsea pour un deuxième passage en 2012. Pendant ce temps, elle a remporté deux titres WSL et deux FA Cups féminines.

Jouant plus de 100 fois pour son pays dans plusieurs Coupes du monde et Championnats d’Europe, l’ancienne Lionne a fini de jouer à la Juventus avant d’annoncer sa retraite en janvier 2020.

“La WSL est la meilleure ligue au monde. Je pense qu’elle est considérée comme premium, en termes de droits de diffusion et de professionnalisme pour les joueurs”, a-t-elle déclaré. “En termes de package complet, c’est la ligue dans laquelle il faut être. Être reconnu comme faisant partie de cette histoire signifie beaucoup pour moi.”

Les honneurs de carrière de Chapman sont presque inégalés, ayant joué un rôle essentiel au milieu de terrain central pour chaque équipe qu’elle a représentée, y compris Arsenal et Chelsea.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancienne joueuse de Chelsea, Katie Chapman, a déclaré que c’était un honneur d’être intronisée au Temple de la renommée de la WSL et qu’elle recommencerait à jouer au football en un clin d’œil.



Au cours de ses sept années dans la WSL, elle a remporté quatre titres de champion, quatre FA Cups (10 au total au cours de sa carrière), ainsi que trois Continental Tires League Cups.

“Est-ce que ça veut dire que je suis célèbre ?” Chapman a plaisanté. “C’est un honneur de recevoir cela.

“J’aimerais être un peu plus jeune et jouer un peu plus longtemps. Mais je ne regrette rien de ma carrière. Les expériences que j’ai vécues, j’en ai adoré chaque minute.”