Karen Bardsley une inclusion surprise alors que Hege Riise nomme l’équipe de Tokyo

La manager de l’équipe de Grande-Bretagne, Hege Riise, a nommé son équipe de 18 joueurs pour les Jeux olympiques de Tokyo, avec la gardienne Karen Bardsley un ajout surprise.

L’équipe – qui est composée de joueurs d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Irlande du Nord et d’Écosse – comprend cinq anciens olympiens.

Le capitaine anglais Steph Houghton, Jill Scott, Ellen White, Bardsley et Kim Little ont tous concouru à Londres 2012 où l’équipe GB est sortie en quarts de finale.

Comme prévu, les joueurs d’Angleterre forment la majorité de l’équipe avec les Ecossaises Kim Little et Caroline Weir et Sophie Ingle du Pays de Galles, les seules joueuses qui ne représentent pas les Lionnes.

Il n’y a pas de joueurs d’Irlande du Nord dans l’équipe alors qu’ils se sont qualifiés pour leur premier championnat majeur cette année.

L’ancien numéro 1 de l’Angleterre et de Manchester City, Bardsley, n’a fait qu’une seule apparition depuis la Coupe du monde 2019. Lors de ce match contre le Canada en avril, elle était responsable de l’un des buts marqués par les visiteurs.

Parmi les autres inclusions notables, citons la joueuse de l’année de la Super League féminine, Fran Kirby. La ville est fortement représentée avec 11 joueurs.

Hege Riise a nommé son équipe de 18 joueurs jeudi. Photo par Mike Egerton / PA Images via Getty Images

« Je sais de première main en tant qu’ancien joueur à quel point mes joueurs seront fiers aujourd’hui d’avoir été sélectionnés pour représenter la Grande-Bretagne », a déclaré Riise, qui a remporté l’or olympique avec la Norvège en 2000, dans un communiqué.

« Il n’y a pas de plus grande occasion sportive au monde et je suis honoré de diriger cette équipe extrêmement talentueuse aux Jeux. Nous y irons dans le but de gagner et nous donnerons tout ce que nous avons pour réussir. »

Riise a également nommé quatre joueurs de réserve avec Sandy MacIver d’Everton (qui a raté au profit de Bardsley), Lotte Wubben-Moy d’Arsenal, Niamh Charles de Chelsea et Ella Toone de Manchester United en attente.

La Grande-Bretagne a été tirée au sort dans le groupe E et affrontera le Chili lors du match d’ouverture le 21 juillet, suivie par le Japon trois jours plus tard et le Canada le 27 juillet.

Équipe Grande-Bretagne

Gardiens de but: Karen Bardsley, (Man City et Angleterre), Ellie Roebuck (Man City et Angleterre)

Défenseurs: Millie Bright (Chelsea et Angleterre), Lucy Bronze (Man City et Angleterre), Rachel Daly (Houston Dash et Angleterre), Steph Houghton (Man City et Angleterre), Demi Stokes (Man City et Angleterre), Leah Williamson (Arsenal et Angleterre) )

Milieux de terrain: Sophie Ingle (Chelsea et Pays de Galles), Kim Little (Arsenal et Ecosse), Jill Scott (Man City et Angleterre), Keira Walsh (Man City et Angleterre), Caroline Weir (Man City et Ecosse)

Attaquants: Lauren Hemp (Man City et Angleterre), Fran Kirby (Chelsea et Angleterre), Nikita Parris (Lyon et Angleterre), Georgia Stanway (Man City et Angleterre), Ellen White (Man City et Angleterre)

Réserves: Sandy MacIver (Everton et Angleterre), Lotte Wubben-Moy (Arsenal et Angleterre), Niamh Charles (Chelsea et Angleterre), Ella Toone (Man Utd et Angleterre)