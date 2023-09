Kareena Kapoorest largement établie comme une icône de la mode Bollywood avec des choix de style que les fans adorent imiter. Mais qui cette fashionista trouve le plus élégant est une surprise. Dans une récente interview avec Pinkvilla, leJaane Jaanl’actrice a avoué que pour elle, son mari,Saïf Ali Khanest l’homme le plus élégant. Elle a déclaré : « C’est la façon dont il se comporte, il n’est tout simplement pas affecté. Il continue de tirer. [me] disant que vous faites des looks à l’aéroport, je me prépare juste et je vais à l’aéroport comme une personne normale. » Elle a ajouté: « Je n’arrête pas de lui dire de mettre ceci, de porter ceci, de faire ceci et il dit, reste silencieux et laisse moi être. Tout le monde est comme oh mon Dieu ! Il est tellement élégant et tellement cool. Donc je pense qu’il porte très bien son charme et son élégance. » Interrogée sur le t-shirt déchiré de Saif, Kareena a ri et a répondu : « Je lui dis d’acheter un nouveau pantalon de survêtement et il dit que ça va. Il aime sonPurana Puranades tee-shirts. Je pense que c’est plus une question de confort et d’attachement qu’autre chose. »

Comme l’a dit Kareena Kapoor, Saif Ali Khan n’a pas vraiment de « look d’aéroport » mais il s’habille normalement pour les aéroports. Nous l’avons souvent vu être lui-même mais néanmoins faire des déclarations de mode. Son noir à manches courtes kurta avec un pantalon blanc étaient décontractés, confortables et élégants sans effort. Vérifiez-le dans la vidéo ci-dessous.

Le meilleur du cool et du chic décontracté de Saif Ali Khan transparaît dans ses looks de vacances. Récemment, Saif et Kareena ont visité la Suisse et ont cliqué sur des photos devant les Alpes. Saif avait l’air cool dans une chemise mandarine avec un short beige. Une paire de lunettes de soleil noires tendance et des baskets blanches ont ajouté du charme au look.

Dans un autre look de leurs vacances, le style décontracté de Saif était mis en valeur avec sa chemise bleue, ses manches retroussées et sa casquette de baseball grise.

Les choix ethniques de Saif Ali Khan sont tout aussi exquis. L’acteur a choisi une robe entièrement noirebandhgalaavec une paire de blancchuridarun pantalon et une paire de chaussures noires. Il a posé avec Kareena, qui portait une superbe robe de cocktail. Ce majestueux ensemble ethnique de Saif convenait bien à sonNawabistatut.

Pour le lancement deNMACC, la tenue classique de Saif comprenait une kurta ivoire avec un gilet sans manches et un pantalon droit. Son charisme ethnique était en effet incontournable.

Pour la fête du 50e anniversaire de Karan Johar, qui était une affaire de stars, Saif et Kareena ont été vues ornant des tenues de fête bling-bling. Saif a choisi un superbe smoking noir et blanc pour une déclaration de mode élégante.

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor ressemblaient à des rois absolus lors de la cérémonie de mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Saif était une idole dans un ensemble ethnique entièrement blanc composé d’unkurtaavec manches retroussées et blancpyjamas.

Que Kareena le dise ou non, Saif Ali Khan est sans aucun doute l’un des acteurs les plus stylés du pays.

