Kareena possède son âge et ses défauts comme un patron dans ce selfie sans maquillage ni filtre

Kareena Kapoor Khan est connue pour son culot. Dernièrement, elle l’a rendue aux trolls qui l’ont humiliée à de nombreuses reprises. Dans sa dernière histoire Insta, on peut voir Kareena Kapoor Khan afficher un look sans filtre et sans maquillage. Nous pouvons voir sa peau nue, et elle la possède et comment. Kareena Kapoor Khan est vue dans un bustier rouge et on dirait qu’elle voulait montrer aux fans l’escalier décoré à l’arrière. Ou bien, elle voulait dire qu’elle a couru dans les escaliers et qu’elle a eu le visage rouge à cause de l’exercice. Kareena Kapoor Khan était en vacances et il est maintenant temps de se débarrasser des excès.

Kareena Kapoor Khan a récemment fait la une des journaux lorsque les fans ont émis l’hypothèse qu’elle était enceinte pour la troisième fois. Ses tenues amples et sa légère prise de poids ont fait sentir aux gens que de bonnes nouvelles arrivaient à nouveau. Enfin, elle a rejeté les commérages en disant que c’était le vin et les pâtes qui contribuaient au poids. Kareena Kapoor Khan a déclaré que Saif Ali Khan avait déjà le sentiment d’avoir beaucoup contribué à la population du pays. Le couple a deux enfants, Jeh et Taimur.

Kareena Kapoor Khan va faire une apparition sur Koffee avec Karan 7 avec la co-star de Laal Singh Chaddha Aamir Khan. Elle joue Rupa dans le film. Les deux se réunissent après le blockbuster de tous les temps 3 Idiots. Kareena Kapoor Khan a déclaré qu’elle devait passer des auditions pour Laal Singh Chadddha. Le film est le remake officiel du blockbuster des années 1990 Forrest Gump avec Tom Hanks. Advait Chandan qui est le cinéaste de Superstar Singer a réalisé le film. Le film est mal contrôlé à partir de maintenant en raison de certains commentaires passés d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor Khan.