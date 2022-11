Kareena Kapoor, Tabu et Kriti Sanon étourdissent dans des tenues entièrement noires alors qu’ils posent pour la couverture d’un magazine

Kareena Kapoor, Kriti Sanon et Tabu ont collaboré avec Rhea Kapoor pour leur prochain film, The Crew, et ont impressionné leurs admirateurs. Kareena a mis en ligne une vidéo d’une séance photo qu’ils ont faite pour Vogue India pour faire l’annonce.

Le trio a tué la séance photo avec son attitude et était magnifique dans de fantastiques ensembles noirs.

Découvrez la couverture ici :





Parlant du film, Kareena a déclaré à Vogue : “Je pense que j’attendais juste que quelque chose comme ça se réunisse avec les bonnes personnes. Rhea, j’ai toujours su que quand tu ferais quelque chose à nouveau, ce serait tout simplement incroyable. Je me souviens quand nous avons discuté de l’intrigue et que tu m’as dit que tu prévoyais de faire participer Tabu et Kriti… J’ai juste pensé à quel point ce serait parfait si tu parvenais à les signer. Vous et moi avons créé de la magie ensemble à Veere, mais ce sera tellement merveilleux de faire ce film avec deux actrices aussi stellaires.

Tabu, d’un autre côté, a déclaré: «Chaque film a son propre monde et c’est agréable d’habiter différents types de mondes. J’ai toujours eu un mélange de films dans ma carrière et c’est génial de faire une production à domicile avec des co-stars aussi talentueuses. Kareena, j’ai travaillé avec ta sœur dans tant de films. Je me souviens que Babita nous appelait « la paire à succès du cinéma », donc vous me sentez familier par extension. Kriti est tellement belle et travailleuse, et je suis sûr que ça va être amusant. Vous savez comment vous entrez dans un projet en sachant ce que vous en attendez ? Je suis certain que je tirerai beaucoup de bonheur et de joie de travailler sur ce film.

Les fans sont super excités de voir le gang de filles travailler leur magie !