Kareena Kapoor s’ouvre sur les rapports exigeant Rs 12 crore pour avoir joué à Sita, dit “Je devrais faire …”

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Kareena Kapoor Khan avait été approchée pour jouer la déesse Sita dans l’adaptation cinématographique de Ramayana, et l’actrice a exigé Rs 12 crores pour le film. Maintenant, Kareena s’est avancée et a décidé de répondre à ces rapports avec une honnêteté pure.

En parlant à Zoom, Kapoor a révélé qu’on ne lui avait jamais offert le film ou le rôle, et qu’elle n’a aucune idée de ces rapports sans fondement. Khan a ajouté: “On ne m’a jamais proposé ce film, donc je ne sais pas pourquoi j’ai été placé dans cette catégorie. Je n’étais pas un choix pour le film. Ce sont toutes des histoires inventées, les gens ordinaires cherchent quelque chose à parler. environ, et je ne sais pas d’où cela vient.” Kareena a poursuivi : “Il y a 100 plateformes aujourd’hui, et tant de choses sont dites. Alors allons-nous faire notre travail, ou devrions-nous simplement publier des tweets clarifiant notre position ?”

La star de Jab We Met a en outre ajouté qu’elle n’aime pas être contrôlée par des relations publiques ou des agences, et qu’elle préférerait être réelle et passer du temps avec sa famille. “Je ne suis pas une marque. Je pense que les gens m’aiment parce que je suis aussi réel que possible. Je n’ai pas 5 agences, 4 RP et 3 managers qui courent après moi, me disant que je devrais faire cette interview ou je devrais mettre ce message ou cela. Par exemple, asseyons-nous et élaborons un plan. Je ne peux pas… parce que je n’ai pas le temps. J’ai deux enfants, j’ai de la famille. J’ai une vie, j’ai des amis, Je n’ai pas le temps d’en faire autant. Kareena a en outre affirmé: “Mon travail consiste à être fidèle à mes fans, à faire du bon travail, à essayer de faire de mon mieux, puis à rentrer chez moi et à donner de mon temps à ma famille.” Sur le plan du travail, Kareena sera ensuite être vu avec Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha.