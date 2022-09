Kareena Kapoor souhaite à Inaaya, la fille de Soha Ali Khan-Kunal Kemmu, son cinquième anniversaire avec une photo inédite

Inaaya Naumi Kemmu a eu cinq ans jeudi et Kareena Kapoor a envoyé ses vœux d’anniversaire avec une photo inédite. Kareena Kapoor a partagé une photo de son fils Taimur Ali Khan et Inaaya assis côte à côte, les yeux fermés, les genoux croisés et les mains jointes comme s’ils étaient en position de prière sur Instagram. Inaaya a opté pour un T-shirt blanc et un short bleu marine, tandis que Taimur Ali Khan a opté pour un T-shirt jaune et un jean bleu.

Partageant la photo, Kareena a écrit : “Je ne sais pas pourquoi vous priez tous les deux… mais je prie pour votre joie et votre bonheur et pour que vous puissiez manger tout le gâteau que vous voulez à l’heure que vous voulez aujourd’hui… (emoji coeur rouge ). Ok, ta mère lit ceci et va me tuer… (rire et emojis au cœur noir) @sakpataudi @kunalkemmu. Joyeux anniversaire Princesse Innaya… je t’aime beaucoup…” Réagissant au message, Saba Ali Khan a commenté, “Lol .. .J’adore les munchkins Mahsha’Allah. Joyeux 5e anniversaire #innijaan.”









Soha avait parlé à Pinkvilla de la première rencontre d’Inaaya et de Taimur. Elle a déclaré: «La première fois qu’ils se sont rencontrés, Inaaya était endormie et Taimur était très éveillé et criait et j’avais peur qu’il la réveille, mais elle a dormi. C’était dans sa chambre, dans sa chambre d’enfant.

Elle a ensuite dit: «Ensuite, nous avons emmené Inaaya rencontrer Taimur dans sa pépinière et c’est à ce moment-là qu’ils se sont tous les deux réveillés. Ils se regardèrent pour la première fois. Nous avons essayé de prendre une photo où il y avait Kareena tenant Taimur et moi tenant Inaaya et nous avons essayé d’obtenir une photo où nous semblions tous quelque peu humains et décents. Je ne pense pas que nous pourrions.

Kareena tourne actuellement The Devotion of Suspect X de Sujoy Ghosh pour ses débuts en OTT.