Le 5 janvier marque l’anniversaire de la naissance du défunt légendaire joueur de cricket Mansoor Ali Khan Pataudi. Les membres de la famille se souviennent du skipper as avec des hommages sincères.

La belle-fille Kareena Kapoor a également marqué l’occasion sur les réseaux sociaux. Elle a partagé un moment inestimable avec son beau-père et son mari sur son histoire Instagram. La vieille photographie a capturé un souvenir de Pataudi avec son fils Saif Ali Khan. Le duo père-fils est tout sourire sur la photo prise il y a de nombreuses années. Saif a l’air incroyablement jeune sur la photo. Kareena a légendé la photographie de retour avec des émojis de cœur rouge.

À l’occasion du 80e anniversaire de naissance de Pataudi, sa fille Soha Ali Khan a partagé une vidéo spéciale. La vidéo tournée à la maison montre une photo encadrée de son père. Soha a marqué l’occasion en allumant des bougies qui sont placées devant le cadre photo.

En partageant le clip, Soha a souhaité à son père d’écrire «Joyeux 80e anniversaire Abba».

La sœur aînée de Soha et fille de Pataudi et Sharmila Tagore, Saba Ali Khan, a également rendu un hommage émouvant. Elle a fouillé dans son coffre-fort de souvenirs et a trouvé une photo vintage de son père. La photo en noir et blanc prise depuis le terrain montre le joueur renommé dans son kit de cricket. Saba l’a légendé comme suit: «Tu nous manques … dans mon cœur aujourd’hui et TOUJOURS.

Pataudi est considéré comme l’un des plus grands capitaines de cricket indiens. Affectueusement connu sous le nom de Tiger, le huitième Nawab de Pataudi était le plus jeune capitaine de l’équipe indienne à l’âge de 21 ans. Le grand cricket est décédé en 2011 à l’âge de 70 ans après avoir lutté contre une infection pulmonaire.

Son père, le Nawab de Bhopal, Iftikhar Ali Khan Pataudi était lui aussi un joueur de cricket célèbre. Cependant, Pataudi a perdu son père à un jeune âge. Son parcours de cricket a commencé à l’âge de 16 ans lorsqu’il a joué pour l’Université d’Oxford.