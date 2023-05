Kareena Kapoor se promène dans le paddock du Grand Prix F1 de Monaco avec Yuvraj Singh, a l’air cool dans un haut sans manches et un pantalon bouffant

Samedi, Kareena Kapoor est arrivée au Maroc pour assister au Grand Prix de F1, et elle a été aperçue en train d’assister à la séance d’essais libres. Kareena a été accompagnée du joueur de cricket indien Yuvraj Singh, et leurs photos du Grand Prix ont fait surface sur Internet.

Kareena a également partagé quelques photos de la piste de course sur ses histoires Instagram. Sur d’autres photos divulguées, Kareena avait l’air super cool dans un haut sans manches beige et marron, avec un pantalon baggy assorti. Ses talons, ses lunettes de soleil et ses cheveux défaits ont complété OOTD. De l’autre côté, Yuvraj Singh a assisté au prix dans un t-shirt blanc surdimensionné avec un pantalon de survêtement noir, des lunettes de soleil et des baskets. Les photos de Kareena et Yuvraj ont été partagées sur Instagram par les fan clubs, et elles sont devenues virales instantanément.

Voici les photos





Sur le front du travail, Kareena a été vue pour la dernière fois avec Aamir Khan à Laal Singh Chaddha. Le film s’est ouvert avec des critiques mitigées et ce fut une déception au box-office. Actuellement, Kareena tourne pour The Crew de Rhea Kapoor. Le film met également en vedette Kriti Sanon, Diljit Dosanjh et Tabu. La comédie à venir est basée sur la lutte de l’industrie du transport aérien et est dirigée par Rajesh Krishnan. Outre The Crew, Kareena a également le thriller policier jusqu’au bout de Sujoy Ghosh, qui est basé sur le livre, The Devotion Of Suspect X. Kareena sera également la vedette du prochain de Hansal Mehta.