Kareena Kapoor se fait harceler par ses fans à l’aéroport, les internautes se fâchent

L’actrice de Laal Singh Chaddha Kareena Kapoor est l’une des actrices les plus populaires en Inde, elle a un énorme fan suivant. L’actrice a récemment été aperçue à l’aéroport de Bombay avec son fils Jeh. Cependant, ses fans l’entouraient lorsqu’elle se dirigeait vers la porte d’entrée.

Les fans de Kareena Kapoor ont commencé à prendre des photos avec elle et à la mettre mal à l’aise. Certains d’entre eux l’ont tirée pour un selfie, un autre a tenté de poser sa main sur l’épaule de l’actrice. La sécurité de Kareena Kapoor est venue à la rescousse, ils l’ont aidée à gérer la foule. La vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux, les internautes ont critiqué ses fans pour leur comportement.





L’un d’eux a écrit: “Ce n’est pas bien, les fans devraient savoir comment se comporter.” Le deuxième a dit: “Oh mon Dieu, qu’est-ce qui ne va pas avec les gens !!!” La troisième personne est venue, “Abey vo pehle wala ladka toh kahi lejane ke chakr maine mettre sa main sur son épaule n’est pas fait respect toh kato au moins prendre sa permission pour une photo.” La quatrième personne a dit : « Kis tarah ke sanki log hote hain bina kisi ko confortable se sentir hue kaise koi photos le sakta hai aur ispe agar iske muh se kuch galat nikl jata to bawal karenge log. principal personnellement kareena ko kuch jyada pasand nhi krti mais aaj uska tolère krna.

La cinquième personne a commenté: “Aur agar galti se gussa kar diya ya kuch bol diya alors les gens diront kitna attitude hai fir boycott aisi situation hai célébrité kuch nahi kar sakta isme bus patience et ignorer.” La sixième personne a écrit: “Parfois, les gens se comportent très inapproprié et ces célébrations sont impolies. Il faut au moins un peu de décence, de l’espace pour faire du bhai.

Sur le front du travail, Kareena Kapoor a été vue pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha qui mettait également en vedette Amir Khan. Sur le plan personnel, l’actrice est mariée à Saif Ali Khan et a deux enfants avec lui, Taimur et Jeh. Le film Vikram Vedha de Saif Ali Khan avec Hrithik Roshan est récemment sorti en salles et se porte bien au box-office.