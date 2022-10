Kareena Kapoor se fait brutalement troller pour sa réaction après avoir acheté une nouvelle Mercedes Benz, les internautes disent “bas itna ameer…”

La star de Vikram Vedha Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan ont accueilli un nouveau membre dans leur famille. Le couple puissant a acheté une Mercedes-Benz toute blanche et Kareena a été aperçue en train de monter dans le nouveau jouet avec le petit Jeh.

Dans la vidéo partagée par Viral Bhayani, la star de Good Newwz a été capturée en train de retirer le capot de la toute nouvelle voiture. Eh bien, en découvrant la voiture, Kareena avait peu ou pas d’excitation sur son visage, et les internautes s’en donnent à coeur joie sur ses réactions.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes sont allés ROFL sur l’actrice. Un utilisateur a écrit : “Personne ne vous a forcé à cette réaction.” Un autre utilisateur a écrit : “Wow kareena a l’air tellement excitée !! j’aimerais avoir ce niveau de merde ok alors quelle grosse excitation dans la vie après avoir vu un merc… bus itna ameer hona hai.” L’un des utilisateurs a écrit : « Laggri hai d’occasion ». Un internaute a écrit : « Attitude toh dekho ». Un autre internaute a écrit : “itna gussa kiss baat ka bhai .?? nahi chahiye thi à Lee hi kyu fir pourquoi ab pachhtana.”

Côté travail, Kareena a été vue pour la dernière fois à Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan. Vikram Vedha de Saif Ali Khan est sorti le 30 septembre. Khan sera ensuite vu avec Prabhas, Kriti Sanon à Adipurush. Lors de la promotion de Vikram Vedha, Saif a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec le fait que son personnage fasse de fausses rencontres en se qualifiant d’individu de gauche avec des opinions libérales.

Décrivant ce qu’est un “spécialiste des rencontres”, Saif a déclaré à Biz Asia : “Lorsque le problème de la mafia devenait si incontrôlable, il y avait cette légende urbaine selon laquelle nous ne montrerons pas si le “criminel” a été abattu en essayant véritablement de s’échapper, ou exécuté, et plus tard, ils font la paperasse pour montrer qu’il essayait de s’échapper et nous avons dû lui tirer dessus. C’est ce qu’on appelle une “rencontre”, une “fausse rencontre”. complètement illégal. Mais c’est aussi assez dérangeant sur le plan cinématographique, et c’est un peu ce que fait mon personnage. Mais il est convaincu qu’il est un bon gars, parce que (il pense) que c’est nécessaire. Le prochain Adipurush de Saif sortira en salles le 12 janvier 2023.