Kareena Kapoor-Saif Ali Khan pose avec Jeh et Taimur pour une photo de famille glamour

Dimanche, Kareena Kapoor Khan s’est rendue sur Instagram et a publié une photo de famille adorable mais élégante. Le jeu de mode de la famille Khan était au rendez-vous. Partageant la photo, elle a écrit : “Paix, bonne santé et prospérité à tous. 2023.”

L’image montrait Kareena vêtue d’une robe vert foncé à fentes hautes. Elle a tiré ses cheveux en chignon et a complété son look avec un maquillage subtil. Son mari Saif Ali Khan était beau dans un smoking noir.





Non seulement le couple, mais leurs fils ont posé avec style. Taimur vêtu d’un blazer bleu marine avec spiderman imprimé dessus avec une chemise blanche et une cravate. Et le petit Jeh a été vu vêtu d’une tenue entièrement noire. Les internautes ont réagi à la photo, l’un d’eux a écrit : “Vous avez l’air si parfaits. Je ne commente jamais les photos de célébrités, mais cette photo apporte un sourire et est tellement heureuse et épanouissante.

Le second a dit: “Ouais pataudi k he bache ha na?Angrez k bache lagrahe ha jahangir ou timtim.” Le troisième a dit: “Saif Ali Khan bascule en smoking comme personne d’autre ne peut le faire… Wicked, Sexy, Classy.” La quatrième personne a commenté: “Bonne année, félicitations à la famille, que Dieu bénisse toute la famille.”

Récemment, Kareena a partagé une image de son fils aîné Taimur Ali Khan dans une pose décalée. “BIG MOOD 2023 #My TimTim”, a-t-elle écrit dans la légende. Kareena est actuellement à Gstaad, en Suisse, pour célébrer le Nouvel An après une interruption de trois ans. .

Elle visite Gstaad dans les Alpes suisses avec Saif Ali Khan presque chaque année depuis leur mariage en 2012. Kareena et Saif sont mariés depuis près de 10 ans. Les deux ont travaillé ensemble dans LOC Kargil (2003) et Omkara (2006), mais c’est sur les plateaux de tournage du film Tashan de 2008 qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre.

Et le 16 octobre 2012, les deux se sont mariés. En 2016, les deux sont devenus parents d’un fils Taimur et en février 2021, ils ont accueilli Jeh. Saif était marié à Amrita Singh avant Kareena et ils ont deux enfants ensemble, Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan. Pendant ce temps, en parlant de Kareena, sur le front du travail, elle sera ensuite vue dans le thriller du réalisateur Sujoy Ghosh qui est basé sur le livre The Devotion of Suspect X. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat.

En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta. En parlant des projets à venir de Saif, on le verra incarner Ravan dans Adipurush d’Om Raut, qui sortira en janvier 2023. Le film met également en vedette Kriti Sanon et Prabhas dans les rôles principaux. Il est basé sur l’épopée indienne Ramayana. (Avec les entrées de l’ANI)



Lire|Kareena Kapoor réagit après que Saif Ali Khan ait oublié de la mentionner dans la liste de ses actrices préférées