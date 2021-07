Kareena Kapoor-Saif Ali Khan nomme leur deuxième bébé Jeh, confirme Randhir Kapoor ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le couple de Bollywood Kareen Kapoor Khan et Saif Ali Khan ont enfin nommé leur deuxième enfant selon la dernière interview de l’acteur vétéran et père de Kareena, Randhir Kapoor. Il a révélé que le couple avait nommé leur fils cadet Jeh et avait pris cette décision il y a une semaine.

Randhir a déclaré à ETimes : « Oui, le fils cadet de Kareena et Saif s’appelle Jeh. Nous l’avons finalisé il y a environ une semaine. »

Le couple de pouvoir de Bollywood Kareena Kapoor et Saif Ali Khan avaient accueilli leur deuxième paquet de joie le 21 février 2021. Taimur, quant à lui, est né à Mumbai le 20 décembre 2016. Bien que Taimur était le sujet de conversation de la ville pour ans après sa naissance et jouit toujours d’une renommée considérable à un très jeune âge.

Cependant, il semble que les parents de Taimur, Kareena et Saif, aient décidé de ne pas emprunter la même route avec leur deuxième petit garçon, car ils ont caché son visage au public. Ils n’ont partagé que des photos où le visage du petit n’est pas visible, évitant ainsi toute surexposition aux médias.

Plus tôt dans la journée, Bebo s’est rendue sur Instagram pour annoncer des nouvelles très excitantes à ses fans ! L’actrice a informé ses abonnés qu’elle publierait un livre intitulé « La Bible de la grossesse de Kareena Kapoor Khan » détaillant son expérience de ses deux grossesses.