Kareena Kapoor, Saif Ali Khan et Ananya Panday rendent visite à Malaika Arora après la mort de son père | Bollywood

Le père de Malaika Arora et Amrita Arora est décédé mercredi. Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Ananya Panday et Chunky Panday ont été vus arrivant à la résidence du père de Malaika pour lui rendre un dernier hommage. (Lire aussi : Malaika Arora arrive au domicile du père Anil Arora avec Amrita Arora après sa mort ; Arjun Kapoor et la famille Khan arrivent également) Kareena Kapoor, Saif Ali Khan et Ananya Panday sont arrivés pour lui rendre un dernier hommage.

Kareena et Saif arrivent chez le père de Malaika

Kareena a été vue arrivant dans sa voiture et se précipitant vers l’entrée. Toute la zone était surveillée par des policiers alors que l’enquête est toujours en cours. Kareena portait un haut blanc, une chemise imprimée et un jean bleu. Le mari de Kareena, l’acteur Saif Ali Khan, est également arrivé au domicile de Malaika.

Ananya Panday est également venue rendre un dernier hommage en compagnie de son père Chunky Panday. Tous deux sont descendus de leur voiture et se sont précipités à l’intérieur des locaux.

Parmi les autres personnes qui ont rendu visite à l’acteur figurent Neha Dhupia, Aditi Govitrikar, Kim Sharma, Arjun Kapoor, Arbaaz Khan, Salim Khan et d’autres.

Plus de détails

Malaika et Amrita ont été aperçues plus tôt, alors qu’elles se dirigeaient vers l’intérieur. Parmi les autres célébrités qui sont arrivées, on trouve l’ex-mari de Malaika, Arbaaz Khan, l’ex-petit ami Arjun Kapoor, Salim Khan, la mère de Salman Khan, Salma Khan, Alvira Khan Agnihotri, Sohail Khan et Nirvaan Khan.

Une source avait auparavant déclaré à PTI : « Il est vrai que le père de Malaika est décédé ce matin. Il ne s’est pas suicidé, c’est un accident. Ils sont tous choqués car il n’avait aucune maladie ou quoi que ce soit de ce genre. »

Malaika n’avait que 11 ans lorsque ses parents, sa mère Joyce Polycarp et son défunt père Anil Arora, se sont séparés. À cette époque, la sœur cadette de Malaika, l’actrice Amrita Arora, avait six ans. Les sœurs ont déménagé avec leur mère, Joyce, de Thane à Chembur.

Si vous avez besoin d’aide ou connaissez quelqu’un qui en a besoin, veuillez contacter le spécialiste en santé mentale le plus proche de chez vous. Lignes d’assistance : Aasra : 022 2754 6669 ; Sneha India Foundation : +914424640050 et Sanjivini : 011-24311918