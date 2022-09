Kareena Kapoor rend hommage à la famille royale britannique, trollée pour la “gueule de bois coloniale”

Kareena Kapoor Khan est accusée d’avoir rendu hommage à la famille royale d’Angleterre après la mort de la reine Elizabeth. La mort de la reine Elizabeth II a suscité un discours sur les réseaux sociaux sur la question de savoir s’il est moralement correct pour le grand public de la pleurer. La reine laisse derrière elle un lourd héritage et les gens se disputent avec véhémence sur le passé colonial de la Grande-Bretagne. La question est encore plus compliquée pour les Indiens et les citoyens d’autres pays qui ont été soumis à la domination britannique dans le passé.

Kareena a partagé une histoire Instagram de la reine avec un emoji de cœur dessus, ainsi qu’une histoire du roi Charles III et du prince William. Elle a été critiquée par des internautes qui ont dénoncé la « gueule de bois coloniale » et le prétendu classisme.















Kareena n’est pas la seule célébrité de Bollywood à avoir rendu hommage à la reine Elizabeth II après son décès. Anushka Sharma a publié la photo de la reine sur son histoire Instagram et a écrit : « Rest in Grace ». Sushmita Sen a également publié une photo du monarque et a exprimé ses condoléances pour sa disparition. “Quelle vie incroyable et vraiment célébrée !!! Elle aimait les couleurs et en a vécu toutes les nuances, en une seule vie… L’incarnation même de QUEEN !!! Repose en paix la reine Elizabeth ll 🙏 », a-t-elle écrit.

Anupam Kher s’est rendu sur Twitter pour envoyer ses condoléances. “Même si elle a été reine pendant 70 ans, elle a également représenté la grâce, la compassion, la dignité, la force, la gentillesse. En tant qu’individu, il y avait quelque chose d’inspirant à propos de #QueenElizabeth ! Que son âme RIP! #OmShanti », a-t-il écrit. Ananya Panday, Neha Dhupia et Athiya Shetty faisaient partie des autres célébrités qui ont rendu hommage.

En présence de membres de la famille royale lors d’une cérémonie privée, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II, a été inhumé lundi à la chapelle St George dans son bien-aimé château de Windsor après des funérailles d’État historiques auxquelles ont assisté des rois et des reines, des dirigeants mondiaux et pleureuses en larmes bordant les rues de Londres. La reine est décédée au château de Balmoral en Écosse le 8 septembre après un an de santé déclinante. Elle a été remplacée par son fils aîné de 73 ans, le roi Charles III, qui a déclaré dimanche soir que lui et sa femme, la reine consort Camilla, avaient été “profondément touchés” par le flot de messages du public.

