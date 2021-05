Kareena Kapoor remanie l’affiche #BollyGood de la police de Mumbai sur les normes COVID: «Agar Tum Mask Neeche» Kareena »Toh Bohot« Un-Saif »| Actualités Buzz

New Delhi: L’actrice Kareena Kapoor Khan partage constamment des informations concernant COVID-19 sur son pseudo Instagram.

L’actrice a profité de ses histoires Instagram dimanche 23 mai pour partager un mème hilarant mettant en scène elle-même et son mari Saif Ali Khan. Le mème était à l’origine partagé par le pseudo Instagram officiel de la police de Mumbai.

Le mème rempli de jeux de mots a exhorté les gens à porter leur masque correctement. «Masque Agar Tum Neeche ‘Kareena’ Toh Bohot ‘Un-Saif» (Si vous retirez votre masque, il y aura une situation très dangereuse).

Parmi les autres mèmes spirituels partagés par la police de Mumbai figuraient Ma-dhuri Rakhne Mein Samajhdaari Hai (maman, il est sage de garder ses distances), Dev Asli Anand Toh Ghar Pe Hai (Dev, la vraie joie est d’être à la maison).

Kareena avait déjà partagé un message exhortant les gens à porter correctement leurs masques. «C’est inimaginable pour moi de savoir qu’il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas la gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays. La prochaine fois que vous sortez, ou portez votre masque sous le menton, ou bafouez les règles; pensez à nos médecins et à notre personnel médical. Ils sont à un point de rupture à la fois mentalement et physiquement. Chacun de vous lisant ceci est responsable de briser la chaîne. Aujourd’hui plus que jamais, l’Inde a besoin de vous », lit-on dans le post de l’actrice.

Sur le plan du travail, Kareena a récemment participé à l’émission de cuisine de célébrités Star vs Food.