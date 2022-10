Kareena Kapoor réagit au look Poo d’Ananya Panday de Kabhi Khushi Kabhie Gham pour la fête d’Halloween

Récemment, l’actrice de Bollywood Ananya Panday a recréé le look Poo populaire de Kareena Kapoor de Kabhi Khushi Kabhie Gham pour une fête d’Halloween. Ses photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, et maintenant Kareena a également réagi à son look populaire recréé par Ananya Panday.

Ananya a été aperçue lors d’une fête d’Halloween dans la ville où d’autres amis, dont Shanaya Kapoor, Navya Naveli Nanda, Aryan Khan et Sara Ali Khan, l’ont également rejointe. L’acteur de Lal Singh Chaddha a consulté son histoire Instagram et a partagé son point de vue sur le look de l’acteur de Gehraiyaan pour la fête d’Halloween.

Partageant la photo d’Ananya où elle peut être vue vêtue d’un haut rose scintillant et d’une jupe courte, Kareena a écrit : “Tu avais l’air PHAT. Joyeux anniversaire ta star, beaucoup d’amour !”. Pour les non-initiés, Phat est un argot qui signifie “joli, chaud et tentant”. Elle a prolongé son souhait d’anniversaire sincère pour l’acteur Liger avec ce message alors qu’Ananya a eu 24 ans dimanche.





Prenant sa poignée Instagram, Bhavana Panday a partagé des photos d’enfance d’Ananya avec sa sœur Rysa Panday où elles ont toutes les deux l’air adorables. Appelant Ananya un ” Pudding “, elle a écrit : ” Joyeux anniversaire mon pudding “.









Dès qu’elle a partagé la publication, des célébrités ont souhaité l’anniversaire d’Ananya dans la section des commentaires. Delnaaz Irani a écrit: “Joyeux anniversaire Ananya, reste toujours bénie”, tandis que Maheep Kapoor et Riddhima Kapoor Sahni ont comblé l’amour avec des émojis du cœur

Parlant du travail de Kareena, elle sera ensuite vue dans le prochain thriller du réalisateur Sujoy Ghosh, basé sur le livre The Devotion Of Suspect X. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta.

D’autre part, Ananya a récemment été vue dans Liger de Puri Jagannadh, aux côtés de Vijay Deverakonda. Le film a été soutenu par Dharma Productions de Karan Johar, marquant les débuts de Vijay à Bollywood. Elle sera ensuite vue dans le réalisateur d’Arjun Varain Singh, Kho Gaye Hum Kahan, aux côtés de Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav. (Avec les entrées de l’ANI)