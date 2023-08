Kareena Kapoor réagit après que pap a laissé sa pantoufle devant elle, la vidéo devient virale

Dimanche, Kareena Kapoor a été entendue dire «aapka célèbre chappal nikal chukka hai» après avoir vu une pantoufle de papa sur la route.

Laisser ‘chappal’ devant les célébrités est la nouvelle tendance car les papas sont souvent repérés en train de quitter leurs pantoufles ces jours-ci. Récemment, Alia Bhatt a été vue en train d’aider un papa à porter son chappal. Après que cette vidéo soit devenue virale, « chappal » est devenu célèbre.

Dimanche, Kareena Kapoor a été entendue dire «aapka célèbre chappal nikal chukka hai» après avoir vu une pantoufle de papa sur la route. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram avec la légende « Opps ! Tha chappal est connu de tous dans l’industrie maintenant, chappal a la chance d’être remarqué par Kareena Kapoor.

Regarder la vidéo:





Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : « Maintenant, ça ne vous ennuie pas de laisser vos pantoufles devant les célébrités pour savoir qui va le ramasser et qui ne le fera pas ? » C’est faux. Procurez-vous vos propres pantoufles. Ce n’est pas drôle du tout. Le second disait : « media vale pagal ho gaye hai ek baar alia ne kya chapal utha li jab se chapal rakh dete hai koi ou actrice utha le …..besharam media ».

Le troisième a dit: «C’est tellement ennuyeux maintenant! Aab to lagta hai vous vous connectez intentionnellement chappal chodh dete hai aise ! Veuillez chaussures pehen lo agar chappal sambhala nhi jata à!” Le quatrième dit : « Kabhi Alia kabhi Abhishek ab Kareena ye kon hai jisko apne chapall ka hosh nahi rahta. Le cinquième a dit: « Ye ek chappal hamesha a repéré hota hai. »

Sur le plan personnel, Kareena Kapoor et Saif Ali Khan se sont mariés en 2012 et ont deux fils Taimur et Jehangir. Le couple a joué ensemble dans de nombreux films comme Tashan, Omkara, Kurbaan et Agent Vinod. Alors que Kareena a été vue pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha, Saif a joué pour la dernière fois dans Adipurush d’Om Raut. L’actrice a un certain nombre de films prévus pour la sortie, notamment The Buckingham Murders, The Crew et une adaptation de The Devotion of Suspect X.