Kareena Kapoor qualifie Randhir Kapoor et Saif Ali Khan de « super-héros » à l’occasion de la fête des pères | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kareena Kapoor Khan a partagé une adorable photo d’elle-même debout entre son père et l’acteur vétéran Randhir Kapoor d’un côté et son mari et acteur Saif Ali Khan de l’autre. L’actrice a partagé la photo sur son compte Instagram pour saluer la fête des pères 2021.

L’actrice de « Jab We Met » a sous-titré la photo simplement comme « super-héros ».

Les amis de Kareena se sont rendus dans la section des commentaires ci-dessous pour répandre leur amour sur la photo. La sœur de Saif Ali Khan, Saba Ali Khan, a commenté avec deux émojis cardiaques tandis que le créateur de mode Manish Malhotra a laissé tomber trois émojis cardiaques dans la section des commentaires.

L’acteur Saif Ali Khan est père de quatre enfants. Il partage ses deux enfants aînés – l’actrice Sara Ali Khan et son fils Ibrahim Ali Khan avec son ex-femme Amrita Singh.

L’acteur a également quatre ans, Taimur Ali Khan et un petit garçon de quatre mois avec sa femme Kareena Kapoor Khan. Le couple n’a révélé ni photo ni nom de leur deuxième bébé.

Plus tôt, lorsque le couple a partagé le nom de leur fils Taimur, ils ont reçu beaucoup de critiques et de commentaires haineux pour le choix du nom. Taimur est également l’un des enfants les plus photographiés d’Inde.

Kareena et Saif ont toutes deux déclaré qu’elles étaient préoccupées par la quantité de surveillance médiatique à laquelle leur enfant est soumis.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ d’Aamir Khan et l’opus magnum multi-stars ‘Takht’ de Karan Johar.