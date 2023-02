Kareena Kapoor pose avec Jeh Ali Khan et Taimur Ali Khan, les fans disent “qu’elle est un modèle pour les plus jeunes”

Mercredi, Kareena Kapoor a été aperçue avec ses enfants Jeh et Taimur Ali Khan lorsqu’elle est arrivée à l’anniversaire de Karan Johar. Elle a été vue portant des tenues décontractées et posant pour les papas. Inutile de dire que Jeh et Taimur avaient l’air adorables.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Les internautes ont réagi, l’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Arena Kapoor be like …. Chalo thoda pose kar he deti … Chalo ab pocket mein hath dal he deti … Are pocket kaha gaya.” La seconde a dit : “C’est un modèle pour les plus jeunes quand il s’agit de s’habiller décemment !!” Le troisième a dit: “Hybrid bachhe 2a vipaida hue aur avi chalne v lag gye lgta h.” Le quatrième a dit: “Elle ne sait pas comment poser une telle mignonne.”





Pendant ce temps, l’actrice a récemment assisté à l’événement Indian Chamber of Commerce-Young Leaders Forum à Kolkata dimanche. Tout en parlant de la culture Boycott Bollywood, Kareena a déclaré : “Je ne suis pas du tout d’accord avec cela. Si cela se produit, comment allons-nous divertir, comment allez-vous avoir la joie et le bonheur dans votre vie, dont, je pense, tout le monde a besoin. Et quel cinéma et quels films sont prometteurs, ce que nous avons toujours fait, ce que les films ont toujours fait. Agar filme nahi hogi toh entertainment kaisa hoga.

Pour les non-initiés, le hashtag Boycott Bollywood a commencé à être tendance après la disparition de l’acteur Sushant Singh Rajput. Cependant, en 2022, les internautes ont relancé la tendance avant la sortie de nombreux films comme Laal Singh Chaddha, Liger, Brahmastra et Raksha Bandhan. La tendance a affecté le box-office de certains films. Juste avant la sortie de Laal Singh Chaddha, les utilisateurs de Twitter ont commencé à utiliser le hashtag #BoycottLaalSinghChaddha, demandant aux gens de ne pas regarder le film.

Au début, cela avait l’air inoffensif, juste un groupe de trolls créant une certaine hystérie autour du film, cependant, lorsque le film a été déclaré flop au box-office, les gens ont réalisé le sérieux. déclaration sur l’intolérance croissante de l’Inde » et l’a diffusée sur le site de micro-blogging. Certaines des déclarations controversées de Kareena du passé ont également fait surface en ligne.

