Kareena Kapoor porte son fils Jeh Ali Khan dans ses bras à leur arrivée à l’aéroport de Mumbai

Un peu plus d’une semaine après leur retour de Londres, Kareena Kapoor et son fils cadet Jehangir Ali Khan, communément appelé Jeh, ont pris un vol tardif au départ de Mumbai. Juste après les célébrations de Diwali, Kareena et l’enfant sont partis pour une destination non divulguée. Un compte de paparazzi a mis en ligne une vidéo de la mère et du fils sortant de l’automobile sur Instagram.

Dans la vidéo, Kareena est vue marchant vers la porte d’entrée principale de l’aéroport de Mumbai tout en tenant Jehangir Ali Khan dans ses bras. Jeh tenait sa mère tout en gardant les yeux grands ouverts sur les photographes qui passaient. Kareena s’est habillée pour le voyage avec un sweat-shirt noir, des collants assortis et des baskets blanches. Elle portait également des lunettes de soleil noires. Jeh portait une chemise bleue avec un pantalon assorti.

Jetez un oeil à la vidéo ici:







Comme la plupart des enfants vedettes, Jehangir Ali Khan, affectueusement appelé Jeh, est souvent photographié par des paparazzis avec ses parents ou ses gardiens dans la ville de Mumbai. Cependant, il a été noté par certains paps que Jeh est surtout vu portant une expression sombre et a exprimé leur inquiétude à ce sujet.

Pour les non-initiés, Kareena et Saif accueillent leur deuxième fils en février 2021. Ils étaient devenus parents de leur fils aîné Taimur en 2016. Saif et Kareena ont échangé les vœux solennels le 16 octobre 2012.

Lisez aussi: Vikram Vedha: Kareena Kapoor Khan, Rakesh Roshan critique Saif Ali Khan-Hrithik Roshan vedette thriller d’action

Tout en parlant d’élever ses fils Taimur Ali Khan et Jeh, dans une récente interview, Kareena a déclaré que ses deux fils “doivent comprendre” que son mari Saif Ali Khan et elle “parents qui travaillent”. Kareena a déclaré à News18.com dans une interview : “Mes enfants doivent comprendre cela parce que Saif et moi sommes des parents qui travaillent. Et c’est quelque chose que j’ai toujours dit à Taimur.” Kareena a ajouté qu’elle travaillait depuis que Taimur avait sept mois tout en ajoutant qu’elle se faisait un devoir de lui dire que si certains jours, elle devait sortir, d’autres, son père devait le faire.