Kareena Kapoor passe le dimanche soir avec ses meilleures amies Malaika Arora et Amrita Arora – regardez les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kareena Kapoor Khan a le gang de filles le plus enviable de la ville. L’actrice de « Jab We Met » a passé son dimanche soir à dîner en amoureux avec ses meilleures amies Malaika Arora, Amrita Arora, Maheep Kapoor et Mallika Bhatt. La sœur aînée de Kareena, l’actrice Karisma Kapoor, qui fait également partie du gang, était portée disparue.

Kareena est allée sur son Instagram pour partager un aperçu de son plaisir dimanche soir à la résidence de Malika Arora. Sur la première photo partagée par la maman de deux enfants, on la voit assise avec toutes ses copines. « D’accord, vous pouvez vous asseoir avec nous », a écrit Kareena en légende de sa photo.

Sur la photo suivante, on peut la voir en train de s’embrasser et de se jumeler avec sa meilleure amie Amrita et a légendé la photo, « Pour toujours » avec un emoji de cœur. Kareena a également attribué un crédit de localisation à Malaika Arora et un crédit photo à Maheep Kapoor, célèbre « Fabulous Lives of Bollywood Wives ».

Bebo a sous-titré sa prochaine photo avec Amrita et Mallika sous le nom de « Yeh Kambaqt Ishq » avec un emoji en forme de cœur. Des bougies allumées dans un magnifique support en acrylique sont visibles au premier plan. De la belle vaisselle bleue peut également être vue sur la table à manger.

L’actrice a partagé une autre photo d’eux tous les cinq qu’elle a légendé, « C’est nous ».

Côté travail, Kareena sera ensuite vue dans Laal Singh Chaddha d’Advait Chandan face à Aamir Khan. L’actrice est également devenue auteure pour la première fois avec son livre « La Bible de la grossesse de Kareena Kapoor Khan : Le manuel ultime pour les futures mamans » qui sortira le 9 août.