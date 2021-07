Kareena Kapoor partage une photo inestimable avec Karisma Kapoor, maman Babita Kapoor des années 80

Kareena Kapoor Khan a fait un voyage dans le passé samedi 17 juillet alors qu’elle traitait les fans avec une photo d’enfance inédite d’elle-même avec sa sœur Karisma Kapoor et leur mère Babita.

Prenant son compte Instagram, Kareena a extrait une photo inestimable de son album de famille des années 80 dans laquelle on peut la voir posant à côté d’un arbre de Noël avec sa mère et sa sœur Karisma.

Sur la photo, Babita est magnifique alors qu’elle porte un costume en soie de couleur grise et orange associé à des bijoux assortis. On voit Karisma enfiler un costume blanc avec des fils dorés et une très jeune Kareena est vue vêtue d’une robe blanche et bleue avec ses cheveux attachés en queue de cheval.

« C’est déjà Noël ? #mammas girls #ces tenues sont géniales #the80s @therealkarismakapoor », a écrit Kareena en légende du post.

Réagissant à la photo, Karisma Kapoor a laissé tomber des cœurs dans les commentaires. La sœur de Saif Ali Khan, Saba Pataudi a écrit : « Mahshallah. Les fans ont également versé de l’amour et des compliments sur la photo.

Kareena a récemment lancé son livre, intitulé ‘Pregnancy Bible’. Lors de l’annonce, Kareena a partagé qu’elle avait écrit toutes ses expériences et apprentissages liés à la grossesse dans le manuel pour les futures mamans.

Kareena et Saif ont accueilli leur premier enfant Taimur Ali Khan le 20 décembre 2016 et sont devenus parents de leur fils Jeh le 21 février de cette année.

Sur le plan du travail, Kareena a été vue pour la dernière fois dans ‘Angrezi Medium’. Elle sera ensuite vue dans ‘Laal Singh Chadha’, aux côtés d’Aamir Khan. Dirigé par Advait Chandan, le film de Bollywood est un remake du classique hollywoodien « Forrest Gump ».

Kareena fait également partie de l’épopée d’époque du cinéaste Karan Johar, « Takht ». D’autre part, Saif, qui est apparu pour la dernière fois dans la série en streaming d’Amazon « Tandav » a « Bunty Aur Babli 2 », « Bhoot Police » et « Adipurush » en préparation.