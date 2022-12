Kareena Kapoor partage une adorable vidéo des célébrations de Noël avec Saif Ali Khan, Taimur, Jeh

Mardi, l’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan s’est rendue sur Instagram et a partagé d’adorables moments de ses festivités de Noël avec son mari Saif Ali Khan et ses fils Taimur et Jeh. Elle a laissé tomber la vidéo avec la légende “Noël 2022”.





Dans la vidéo, Kareena a partagé plusieurs moments de la nuit de Noël dans lesquels Saif pouvait être vu jouer de la guitare et ses fils Taimur et Jeh pouvaient être vus en train de profiter du moment des vacances. Dans un bref aperçu, Jeh peut être vu danser devant Saif et Tim. qui a attiré l’attention des fans.

Peu de temps après que Kareena ait partagé la vidéo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœurs rouges. La sœur de Saif, Saba Pataudi, a écrit : “Mahsha’Allah Joyeux Noël et beaucoup.” “C’EST TROP MIGNON”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Saif est une telle ambiance. Omg ! Tout.”

Kareena et Saif sont mariés depuis près de 10 ans. Les deux ont travaillé ensemble dans LOC Kargil (2003) et Omkara (2006), mais c’est sur les plateaux de tournage du film Tashan de 2008 qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Et le 16 octobre 2012, les deux se sont mariés. En 2016, les deux sont devenus parents d’un fils Taimur et en février 2021, ils ont accueilli Jeh. Saif était marié à Amrita Singh avant Kareena et ils ont deux enfants ensemble, Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan.

Pendant ce temps, en parlant de Kareena, sur le front du travail, elle a été vue pour la dernière fois dans le film d’animation familiale “Laal Singh Chaddha” aux côtés d’Aamir Khan. Dirigé par Advait Chandan, le film n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. Elle sera ensuite vue dans le thriller du réalisateur Sujoy Ghosh, basé sur le livre “The Devotion Of Suspect X”. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta. (Avec les entrées de l’ANI)



