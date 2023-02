Kareena Kapoor partage une adorable photo de Randhir Kapoor faisant la moue avec son petit-fils Jeh pour son anniversaire

Le jour de l’anniversaire de l’acteur vétéran Randhir Kapoor, sa fille et actrice Kareena Kapoor a partagé une jolie photo de l’acteur Jawani Diwani avec son petit-fils Jeh. S’adressant à Instagram, Kareena a partagé la photo qu’elle a sous-titrée : “Mes deux garçons préférés font ce que j’aime le plus. Joyeux anniversaire papa, je t’aime tellement !”

Sur la photo, on pouvait voir Randhir et Jeh se regarder et faire de jolies grimaces devant une table à manger. En toile de fond, un immense cadre est visible qui représente toute la famille Kapoor. Peu de temps après que Kareena ait laissé tomber la photo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et de doux souhaits d’anniversaire pour la star vétéran.





La sœur de Saif Ali Khan, Saba Pataudi, a commenté : “Joyeux anniversaire, oncle.” L’acteur Sanjay Kapoor a écrit : “Joyeux anniversaire, Daboo”. “Joyeux anniversaire à un brillant acteur… Nous nous souvenons toujours que Biwi o biwi vous aime monsieur. Que Dieu vous bénisse”, a commenté un utilisateur.

La star vétéran Randhir Kapoor est connue pour ses performances incroyables dans des films comme Jawani Diwani, Ponga Pandit, Raampur ka Lakshman et bien d’autres. Pendant ce temps, sur le front du travail, Kareena sera vue partager l’espace d’écran avec Tabu, Kriti Sanon et Diljit Dosanjh dans un nouveau film intitulé The Crew. Le film est produit par le duo de producteurs à succès composé de Veere Di Wedding, Ektaa R Kapoor et Rhea Kapoor.





Rajesh Krishnan est venu à bord pour diriger le projet. Selon une déclaration des fabricants, The Crew est présenté comme une émeute de rire, dans le contexte d’une industrie aérienne en difficulté. Trois femmes, travaillent et se bousculent pour réussir dans la vie. Cependant, leurs destins mènent à des situations injustifiées et ils se retrouvent pris dans un tissu de mensonges.

Outre The Crew, elle sera ensuite vue dans le thriller du réalisateur Sujoy Ghosh basé sur le livre The Devotion of Suspect X. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta. (Avec les entrées de l’ANI)



