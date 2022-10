Kareena Kapoor partage son premier regard sur le film du réalisateur Hansal Mehta, la photo devient virale

L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan, jeudi, a partagé son premier regard de son prochain film avec le réalisateur Hansal Mehta. S’adressant à Instagram, Kareena a partagé une photo qu’elle a sous-titrée : “Jour 1Film numéro 67 ou 68 ? Les gars de Chalo, faisons ça.”

Sur la photo, on pouvait la voir appuyée contre un mur dans une tenue entièrement noire. Elle portait un long manteau de couleur noire et regardait vers la caméra avec sa valise à côté d’elle. Peu de temps après que Kareena ait partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de feu.” J’ADORE LE NOUVEAU LOOOOKKKK”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “VOUS ÊTES TELLEMENT MAGNIFIQUES.” Kareena a commencé le premier programme de son prochain à Londres aujourd’hui.

Voici le poste







Apparemment, le film marque les débuts de l’acteur “Heroine” en tant que producteur. Dirigé par Hansal Mehta, le film est coproduit par Ekta Kapoor. En travaillant avec Kareena, Ektaa a partagé plus tôt, “Kareena a été une actrice avec un travail énorme et admirable (presque envieux) … et tandis que ses co-stars masculines sont devenues productrices en temps voulu, elle a finalement rejoint le J’ai toujours cru que les femmes avaient un rôle égal ou jouaient dans l’entreprise et le succès d’un film. “Ektaa a ajouté:” Ce fut un voyage difficile, mais encourageant et heureux! qu’aujourd’hui, nous pouvons nous responsabiliser comme ça ! Je souhaite à Kareena Kapoor Khan le meilleur dans son parcours de productrice… ajoutant une autre plume à sa carrière déjà illustre ! Puissions-nous avoir plus d’elle dans notre tribu ! »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Kareena a été vue dans “Laal Singh Chadha” en face d’Aamir Khan, qui n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. Elle a également récemment terminé le tournage de son premier projet OTT dirigé par Sujoy Ghosh. Le film est basé sur le roman japonais “The Devotion of Suspect X”, qui met également en vedette Jaideep Ahlawat et Vijay Varma dans les rôles principaux. Le film sera exclusivement diffusé sur Netflix