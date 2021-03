Kareena Kapoor partage sa première photo sur Instagram après la naissance de son deuxième enfant, Netizens Pour Love

L’actrice Kareena Kapoor Khan a partagé sa première photo sur Instagram après avoir donné naissance à son deuxième bébé, un fils.

Dans l’image, Kareena porte un chapeau de paille, des lunettes de soleil épaisses et une chemise bleu poudre. Les rayons du soleil ajoutent un éclat supplémentaire à sa peau. Elle a ajouté: «Oh bonjour… Vous m’avez tous manqué.»

Le co-acteur de «Ki & Ka» de Kareena, Arjun Kapoor, a écrit dans la section des commentaires: «Rôti de poulet rôti».

Kareena et son mari Saif Ali Khan ont accueilli leur deuxième bébé le 21 février. Elle a accouché de son deuxième bébé à l’hôpital Breach Candy de la ville dimanche matin.

Les fans ont félicité l’actrice pour la naissance de son enfant et de nombreux utilisateurs ont également réagi avec des emojis d’amour sur la photo.

Mardi dernier, l’actrice a partagé une publication sur ses poignées de réseaux sociaux dédiée à son mari Saif Ali Khan. Elle a annoncé la date de sortie de son prochain film Bhoot Police. Dans un communiqué, Saif a déclaré que le bébé et Kareena étaient en bonne santé.

«Nous avons eu la chance d’avoir un petit garçon. Maman et bébé sont en sécurité et en bonne santé. Merci à nos sympathisants pour leur amour et leur soutien », a déclaré l’acteur de« Tandav ».

Le couple star avait annoncé la grossesse en août. Leur premier enfant, Taimur Ali Khan, a quatre ans.

Saif et Kareena auraient commencé à se fréquenter après «Tashan». Ils se sont mariés en 2012.

(Avec les contributions d’IANS)